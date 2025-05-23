Independiente y Huracán definen el primer finalista del Apertura

Independiente recibirá este sábado a Huracán en un partido que definirá al primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y el árbitro será Hernán Mastrangelo.

Independiente viene de conseguir el boleto a las semifinales gracias al triunfo por 1-0 sobre Boca en La Bombonera con un muy buen gol del lateral colombiano Álvaro Angulo, una de las grandes incorporaciones del último mercado de pases.

Los dirigidos por Julio Vaccari, que buscan cortar con la sequía de 23 años sin títulos a nivel local, habían eliminado previamente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro que terminó 1-0 gracias a la impresionante chilena de Santiago Montiel.

Las únicas incógnitas en la formación titular pasa por la delantera, ya que Lautaro Millán y Diego Tarzia pelean por una posición, mientras que aún no se conoce si el director pondrá como punta a Matías Giménez o al paraguayo Gabriel Ávalos, que ya se recuperó de su lesión.

Huracán, por su parte, se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino en el último año y medio y quiere coronar esto con una consagración que además le permitiría cortar con la sequía de 51 años sin levantar un título de liga.

En los cuartos de final, los dirigidos por Frank Kudelka dieron la sorpresa al eliminar a Rosario Central por 1-0 en el Gigante de Arroyito, donde el “Canalla” había ganado todos sus partidos.