Atleta goyana fue confirmada para el Mundial de Trail Running

La Confederación Argentina de Atletismo (Cada) anunció oficialmente el equipo que representará al país en el próximo Campeonato Mundial de Trail Running, que se celebrará en septiembre en Canfranc, España.

Los Pirineos, la segunda cordillera más importante de Europa, albergarán del 25 al 28 de septiembre al tercer Mundial de Trail Running.

La goyana Brenda Insaurralde fue confirmada dentro del plantel argentino y será la única en su categoría. El equipo argentino contará con 42 representantes.

La delegación incluye atletas de todas las modalidades: Kilómetro Vertical, Classic, Short y Long, tanto en damas como en varones, y también en la categoría U20.

El plantel fue definido por el equipo técnico nacional conformado por Fabián y Natalia Campanini, Fernando Díaz Sánchez, Manuel Méndez, Sebastián Bicciconti, Santiago Ortiz y Diego Zarba, a partir de criterios de rendimiento, evaluativos y logros recientes tanto en torneos nacionales como sudamericanos.

Insaurralde logró la clasificación al consagrarse como campeona argentina en el nacional que se concretó en Villa Cura Brochero, Córdoba, durante el mes de febrero.

La goyana logró una clara ventaja sobre sus perseguidoras a lo largo de los 8,19 kilómetros con un desnivel positivo de 511 metros de la carrera. Cubrió la distancia en 1 hora y 17 minutos, con casi 5 minutos de ventaja sobre la segunda, Nahiara Romero de Misiones. Esa diferencia, mayor al 5%, le impidió a su escolta conseguir el pasaporte al mundial.

La Selección Argentina de Trail ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con participaciones cada vez más competitivas en el plano internacional. El Mundial de Canfranc representa una oportunidad única para seguir consolidando este progreso.

En el 2023, Corrientes ya tuvo una representante en el Mundial de Trail Running que se desarrolló en Innsbruck, Austria.

La saladeña quedó entre las 40 mejores del evento mundialista en la categoría Juniors Damas.