Cambio de formato para el Regional NEA 2026

En el Comité Olímpico de Paraguay se presentó el Regional NEA 2026 de rugby que llegará con un cambio de formato.

La competencia comenzará con torneos locales en cada unión y después habrá una sola rueda entre 10 equipos para definir los semifinalistas. Además, habrá dos descensos directos.

“El objetivo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) es consolidar las competencias en cada Unión y en base a eso se planificó el nuevo Regional”, señalaron los directivos.

La Unión de Rugby del Nordeste (Urne) tendrá seis equipos en el Regional. Los mismos saldrán de una competencia local.

Teniendo en cuenta la gran diferencia que hay entres los seis de la división superior y las otras categorías (B o Desarrollo) se descuenta que Aranduroga, San Patricio y Taraguy de Corrientes, más Curne (actual campeón regional), Regatas Resistencia y Sixty de Chaco serán los representantes.

Paraguay tendrá dos plazas en el Regional y Gustavo Borgognon, titular de la Unión Paraguaya de Rugby confirmó que serán para San José y Curda, respetando la última competencia oficial de ese país.

Las otras dos plazas se repartirán las uniones de Formosa y Misiones.

Aguará aparece encaminado a ocupar el lugar que le pertenece a Formosa (por una cuestión organizativa señalaron).

En Misiones la disputa aparece como más equilibrada. Capri jugó los últimos regionales en la zona Campeonato, mientras que Tacurí lo hizo en la zona Ascenso, fue el campeón pero no superó la Reubicación.

La zona Campeonato del Regional NEA 2026 será a una sola rueda, todos contra todos. Las localias se determinarán de acuerdo a las ubicaciones del 2025.

Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales. Los ubicados del quinto al octavo lugar disputarán el Reposicionamiento y los que terminen en el noveno y décimo puesto descenderán.

También se tendrá que jugar una competencia interna para definir los clasificados al Regional B. Serán dos equipos por uniones (Nordeste, Formosa y Misiones) quienes se sumarán a los dos equipos que descenderán el A.

Los equipos que consigan subir de categoría deberán cumplir con diferentes requisitos: tenes dos planteles superiores, categorías juveniles y aportar árbitros a la estructura organizativa.

