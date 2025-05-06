Racing goleó y se posiciona como líder de su grupo

Racing goleó 4-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini por la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores 2025 y tras un arranque irregular en el torneo, se posicionó como líder de su zona con 7 puntos. Adrián Martínez abrió el partido a los 3 minutos. En el segundo tiempo, Santiago Solari, Santiago Sosa y Martín Barrios sentenciaron la historia.

El comienzo fue de maravilla para la Academia. Santiago Solari remató un disparo que atajó Aldair Quintana, pero dejó un rebote que fue aprovechado por Adrián Martínez, quien rompió el cero en el marcador. El VAR revisó la jugada por un probable offside, aunque al final, el tanto se mantuvo.

El resto de primer tiempo no gozó de peligrosidad en las situaciones de gol, salvo un par de la visita, que tomó ímpetu tras el tanto. Sin embargo, en la última jugada, Frank Castañeda bajó una pelota y disparó con el empeine un balón que pasó muy cerca del palo derecho de Gabriel Arias. El complemento siguió el hilo del final del primer acto y Bucaramanga estuvo nuevamente cerca de la igualdad, cuando Fabián Sambueza remató un tiro libre que impactó de lleno en el poste.

La Academia estaba siendo superada por el equipo colombiano. Sin embargo, un soplo de aire fresco le brindó vitalidad al club de Avellaneda. Santiago Solari y Maravilla hicieron una pared, la pelota le quedó al exDefensa, que tiró con su pierna mala y puso el 2-0 a los 10 minutos.

Sobre el ecuador del segundo tiempo, aumentó la diferencia. Ignacio Rodríguez centró un tiro libre y, por el segundo palo, Santiago Sosa cabeceó el balón y definió la goleada en Colombia.

En el final del encuentro, a Racing aún le quedaba tinta en el tintero. En un contraataque comandado por los uruguayos Gastón Martirena y Martín Barrios, el segundo remató de izquierda y, después del rebote del arquero, de emboquillada, decoró el marcador con el cuarto y último tanto del juego.

En la próxima jornada 5, la Academia recibirá a Colo-Colo en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 14 de mayo a las 21:30 horas. Por otro lado, Atlético Bucaramanga visitará a Fortaleza el lunes 12 a las 20:30.

