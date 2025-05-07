Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 con Alpine

La noticia que tanto esperaron los fanáticos argentinos llegó con el anuncio oficial: Franco Colapinto se convirtió en piloto titular en Alpine. Este miércoles se confirmó que el argentino debutará en el Gran Premio de la Emilia Romaña, que se llevará a cabo el 18 de mayo en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, un circuito que el bonaerense de 21 años conoce muy bien, y en el que ganó en dos oportunidades en las categorías promocionales.

“¡Vamos Franco! Franco Colapinto dará el salto a piloto de carreras para las próximas cinco carreras", informó la cuenta oficial de la escudería con sede en Enstone, tras comunicar que Jack Doohan quedará como piloto alternativo. “Un verdadero profesional en todo sentido. Gracias por tu arduo trabajo y dedicación mientras estabas en el auto, Jack. Seguirá siendo parte integral de nuestro equipo como piloto de reserva”, detallaron durante la madrugada argentina en sus canales oficiales.

Según detallaron, el sudamericano de 21 años tiene un contrato vigente para los próximos cinco Grandes Premios: Emilia Romaña (18 de mayo), Mónaco (25 de mayo), España (1 de junio), Canadá (15 de junio) y Austria (29 de junio). Eso no inhabilita que pueda continuar al mando del A525 una vez que finalice este período.

Fue un largo pulso que se inició luego de la confirmación del pase de Colapinto a Alpine, el pasado 9 de enero. Su irrupción en el equipo francés de la mano del asesor ejecutivo, Flavio Briatore, dejó entrever que en algún momento el pilarense iba a tener su chance, ya que el rol de piloto de reserva ya lo tenía en Williams para esta temporada.

Aunque, más allá del mérito del propio Franco, hubo un factor determinante que ratificó su ascenso como titular: los malos rendimientos de Jack Doohan, cuyo complicado panorama se cimentó con sus accidentes (uno de ellos muy fuerte en los ensayos de Japón) y sus errores en China, que le costaron la pérdida de 4 puntos de la Superlicencia.

En el Circuito Internacional de Shanghái, el australiano primero lo chocó al brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) en la carrera Sprint. Luego, en la competencia principal disputada el domingo, se movió de forma temeraria y pudo haber generado otro impacto, en este caso con el francés Isack Hadjar (Racing Bulls). Cabe recordar que cuando un piloto llega a 12 puntos de sanción, se le suspende la Superlicencia por un Gran Premio. Por esas maniobras también recibió 5 segundos de sanción en cada carrera. Lo propio en Bahréin por superar los límites de la pista (la línea blanca) y 1.000 euros en Miami por exceso de velocidad en los boxes.

Con el australiano en una posición frágil, Colapinto siempre fue el elegido para reemplazarlo. Esto fue más allá de la preferencia de Briatore por Franco. Hubo elementos objetivos para que se imponga sobre los otros pilotos de reserva, Paul Aron y Kush Maini. El argentino es el único de los tres que corrió en F1 y también fue la referencia en el trabajo fuera de los fines de semana de carrera.

Colapinto hizo todo bien desde su rol y cumplió con todo lo que le pidió el team galo. Fue superior a Aron en los tres tests TCP (Test Previous Car). A bordo de un A523 de 2023 dejó atrás al estonio en los ensayos privados hechos en Barcelona, Monza y Qatar. Además, este miércoles girará en Zandvoort.

El posteo de la Fórmula 1 para confirmar el regreso de Colapinto (Foto: @F1)

Otro punto clave fueron los trabajos de Franco en el simulador, ya que permitió mejorar la puesta a punto de los autos a 6.400 kilómetros de distancia, como pasó el fin de semana de Bahréin, en el que los monopostos franceses lograron mejorar del viernes para el sábado gracias a la labor del argentino.

El pilarense es promovido también porque genera expectativas de poder sumar puntos para el equipo francés, además de lo que pueda hacer Pierre Gasly, el piloto número uno de la escudería, que colaboró con siete puntos hasta acá entre lo hecho en el GP de Baréin y la Sprint de Miami.

Luego del Gran Premio de Miami, las últimas horas fueron frenéticas y Briatore logró imponer a “su” piloto. En principio, el anuncio iba a ser el lunes 12 de mayo, pero la inesperada renuncia de Oliver Oakes como director de equipo, aceleró todo. El inglés era uno de los que respaldaba la continuidad de Doohan como titular.

Franco Colapinto supo esperar su momento, no se desesperó y ahora tendrá la oportunidad en las próximas cinco carreras, según indicó el anuncio de Alpine. “Se hizo larga la espera Feliz. Estamos de vuelta”, contó el piloto en sus redes sociales.

“En primer lugar, quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras. Trabajaré duro con el equipo para prepararme para la próxima carrera en Imola y el próximo triplete, que sin duda será intenso y un gran reto para todos”, agregó Franco en testimonios publicados por su empresa representante, Bullet Sport Management.

“Me he mantenido en forma y estoy lo más preparado posible con el programa de pruebas de apoyo a la carrera del equipo, así como en el simulador de Enstone. Haré todo lo posible para adaptarme rápidamente y darlo todo para conseguir los mejores resultados posibles junto a Pierre (Gasly)”, agregó. Por el lado de Doohan, pasará a ser piloto de reserva en Alpine, puesto que tenía antes de dar el salto en la última carrera del 2024 para cubrir la vacante de Esteban Ocon.

Briatore, por su parte, explicó: “Tras analizar las primeras carreras de la temporada, hemos decidido alinear a Franco junto a Pierre para las próximas cinco pruebas. En un campo tan reñido como el de este año, y con un coche competitivo que el equipo ha mejorado significativamente en los últimos doce meses, entendemos la necesidad de rotar a nuestra dupla”.

“Sabemos también que la temporada 2026 será importante para el equipo y que una evaluación completa y justa de nuestros pilotos es lo correcto este año para maximizar nuestras ambiciones el próximo”, agregó y aclaró la situación de Doohan: “Seguimos apoyando a Jack dentro del equipo, ya que ha demostrado una gran profesionalidad como piloto en lo que va de temporada. Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y evaluaremos nuestras opciones después de este periodo”, culminó.

Doohan también se expresó en el comunicado de Alpine: “Obviamente, este último capítulo es difícil de asumir para mí porque, como piloto profesional, naturalmente quiero estar compitiendo. Estoy muy orgulloso de haber logrado mi ambición de toda la vida de ser piloto profesional de Fórmula 1, y siempre estaré agradecido al equipo por ayudarme a alcanzar este sueño. Por ahora, mantendré la cabeza baja, seguiré trabajando duro, observaré con interés las próximas cinco carreras y seguiré persiguiendo mis propios objetivos personales”.

De base, Franco deberá superar la vara de rendimiento del australiano, quien en sus nueve carreras no sumó puntos y terminó 13° como mejor actuación. Jack debutó en la última cita del año pasado en lugar de Esteban Ocon y finalizó 15° apenas por delante de Kevin Magnussen en una jornada que tuvo cuatro abandonos. Esta temporada se posicionó 13° en la principal China, 20° en la Sprint de ese país, 15° en Japón, 14° en Baréin, 17° en Arabia Saudita y 16° en la Sprint de Miami, además de consumar dos abandonos en Australia y en la carrera estelar de Miami.

