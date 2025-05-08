Veinte fechas para un jugador que pegó un codazo y pateó a un rival

Un jugador de la Liga Correntina de Fútbol golpeó y piso a un rival y recibió una fuerte sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

Edgar Florentín, del plantel de Libertad, recibió una suspensión de 20 fechas y se pierde el resto de la temporada.

El jugador fue sancionado por pegarle un codazo y luego patear, cuando estaba en el suelo, a Matías Rojas Marinilli de Boca Unidos.

La agresión se dio durante el encuentro que Boca Unidos superó a Libertad 5 a 2 en el marco de la unécima fecha que se disputó el pasado viernes 2 de mayo.

