Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Veinte fechas para un jugador que pegó un codazo y pateó a un rival

El sancionado es de Libertad y la agresión la recibió un jugador de Boca Unidos.

Por El Litoral

Jueves, 08 de mayo de 2025 a las 21:42
foto ilustrativa/archivo

Un jugador de la Liga Correntina de Fútbol golpeó y piso a un rival y recibió una fuerte sanción por parte del Tribunal de Disciplina.
Edgar Florentín, del plantel de Libertad, recibió una suspensión de 20 fechas y se pierde el resto de la temporada.
El jugador fue sancionado por pegarle un codazo y luego patear, cuando estaba en el suelo, a Matías Rojas Marinilli de Boca Unidos.
La agresión se dio durante el encuentro que Boca Unidos superó a Libertad 5 a 2 en el marco de la unécima fecha que se disputó el pasado viernes 2 de mayo.
 

