Boca Unidos quedó libre y bajó al fondo de la tabla

Se disputó la décimo segunda fecha, tercera de las revanchas, del Torneo Federal A y Boca Unidos bajó al último lugar de la zona 4.

El equipo correntino quedó libre este fin de semana y los resultados registrados lo hicieron bajar un puesto. Ahora comparte el último lugar con Crucero del Norte y Sol de América.

Los tres equipo tienen 9 puntos, aunque por diferencia de gol el colectivero (-13), que todavía debe quedar libre, está último y Boca Unidos (-7) un escalón más arriba.

La fecha 12 comenzó con el empate en 0 en Santiago del Estero entre Sarmiento de La Banda y Sarmiento de Resistencia.

Por su parte, Atlético Rafaela le ganó a Crucero del Norte 3 a 0 con goles de Lucas Albertengo, Agustín Pastorelli y Jorge Márquez.

En tanto que los dos partidos de este domingo terminaron igualados 1 a 1.

En Posadas, Mitre empató con San Martín de Formosa. Richard Rodríguez marcó el gol para el equipo misionero y Matías Vicedo igualó para la visita.

Mientras que en Formosa, Sol de América empató con Juventud Antoniana de Salta.

Facundo Cruz adelantó al elenco salteño, en tanto que José Romero, de tiro penal, igualó para el elenco formoseño.

Con estos resultados, las posiciones en la zona 4 quedaron de esta manera: Sarmiento de La Banda y Atlético Rafaela 22, San Martín 19, Mitre 16, Juventud Antoniana 15, Sarmiento de Resistencia 10, Sol de América, Boca Unidos y Crucero del Norte 9.

Los partidos de la fecha 13 son: Crucero del Norte vs. Sol de América, Boca Unidos vs. Mitre, Sarmiento de Resistencia vs. Atlético Rafaela y San Martín vs. Sarmiento de La Banda. En la oportunidad quedará libre Juventud Antoniana.

Vuelta a las prácticas

El plantel de Boca Unidos retomará este lunes a los entrenamientos en lo que será la segunda semana de trabajo de la dupla técnica que componen Rolando Ricardone y Cristian Núñez.

Los nuevos entrenadores asumieron el último martes y en los primeros minutos de fútbol, el sábado contra Empedrado, metieron mano en el equipo.

Respecto a la presentación de Boca Unidos en Formosa, derrota frente a San Martín, la dupla realizó tres cambios en la formación titular.

Ignacio Turnes fue el arquero en lugar de David Acuña. Nahuel Franco regresó a la línea defensiva pasando Santiago Chamorro a la zaga central y saliendo del equipo Raúl Albornoz. Mientras que en la mitad de la cancha, probaron con Leandro Gómez en lugar de Ángel Piz.