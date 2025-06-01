Murió un jugador de fútbol en pleno partido

La trágica noticia sacudió el fútbol chaqueño y conmovió a toda la comunidad deportiva: Enzo Pittau, un reconocido futbolista de 35 años, falleció de manera repentina en pleno partido entre Don Orione y Unión en Machagai. El incidente ocurrió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Pittau intentaba recuperar una pelota en medio del terreno de juego, pero de repente sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida en el mismo lugar del campo.

El hecho, que conmocionó a jugadores, entrenadores y espectadores, se produjo en un contexto normal de competencia, dejando en evidencia las serias implicancias que la salud de los deportistas puede tener incluso en disciplinas aparentemente controladas. La policía local confirmó la gravedad de la situación en un comunicado oficial: "Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente falleció por paro cardio respiratorio".

De manera urgente, el deportista de 35 años fue trasladado en un vehículo particular previamente designado para emergencias hacia el hospital local. Sin embargo, minutos después, se recibió el adelanto telefónico que confirmaba su fallecimiento, cuyo diagnóstico preliminar fue paro cardiorrespiratorio.

El caso de Pittau no es un hecho aislado en el deporte. La historia registra múltiples episodios similares que evidencian los riesgos que enfrentan los atletas, incluso en actividades consideradas seguras. Uno de los casos más sonados en el fútbol internacional fue la muerte del futbolista danés Christian Eriksen en la Eurocopa 2021, quien sufrió un paro cardíaco en pleno partido y fue salvado en el último momento tras una reanimación de emergencia en el campo. La incidencia de eventos cardíacos en deportistas ha llevado a una mayor conciencia sobre la necesidad de controles médicos rigurosos y monitoreo constante, especialmente en disciplinas de alta exigencia física.

