Un grupo de socios del Club Atlético Alvear manifestó su malestar con la administración actual y pide el llamado para la elección de nuevas autoridades.

En un comunicado de prensa se da cuenta que muchas decisiones importantes “fueron tomadas sin consulta, sin participación real de quienes formamos parte de la Comisión Directiva ni del conjunto de los socios”.

Al respecto, El Litoral tuvo contacto con el candidato a presidente del club, Roque Parquet, quien afirmó que “la gota que rebalsó el vaso fue el mal trato que sufrieron los Ángeles de Mi Tierra”.

Es de público conocimiento que esta asociación, que trabaja con personas con discapacidad, fue sacada del espacio que ocupaban en el club desde hace 15 años.

Sobre esta decisión y otras más por parte de la dirección del club, Parquet dijo que “había reuniones cuando era importante, nos avisaban pero con la presencia de quienes estaban. No había libros de acta, nada de por medio”.

Es así que surgió un nuevo espacio denominado “Juntos con Honestidad y Pasión”, el cual es liderado por Parquet como candidato a presidente, acompañado por 12 socios más. Al respecto agregó que “tenemos un gran proyecto de trabajos, que fuimos elaborando con las necesidades del club, proyectos en lo deportivo, social y cultural y por supuesto en infraestructuras que el club necesita mucho”.

El comunicado informa que el 4 de junio se solicitó la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, la publicación del padrón electoral y la entrega de documentación contractual. Parquet advirtió sobre los socios que “su totalidad desconocemos, ya que uno de nuestros pedidos fue un padrón provisorio de socios en calidad para votar y no tuvimos respuestas. Pero calculamos que estamos activos al día y con derecho a voto, entre 90 y 100”.

En el comunicado se aclara que “nuestro único objetivo es que el Club Atlético Alvear vuelva a ser lo que debe ser: un club de barrio, abierto, participativo, que brinde servicios deportivos, sociales y culturales a sus socios, con una gestión responsable, honesta y comprometida con el crecimiento edilicio y comunitario”.

