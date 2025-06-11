Argentina venció a Francia en su debut en la Liga de Voley, con un correntino como figura

Este miércoles, la Selección derrotó a Francia por 3 a 1, con parciales de 25-22, 13-25, 25-22 y 25-19, co Pablo Kukartsev como máximo anotador con 15 puntos. Este jueves, desde las 21, la segunda presentación frente a Canadá.

El inicio del partido fue en buen nivel por parte de la Selección, que se despegó 7-3 con mayor contundencia en su juego. Más tarde, Sánchez buscó a Kukartsev y Palonsky y se mantuvo arriba 18-15. En el cierre y aunque Francia se acercó 21-22 cuando lastimó con su saque, finalmente la Selección rotó y lo ganó 25-22 tras un error de saque rival.

El segundo capítulo fue muy diferencia. Francia se mostró más regular desde el comienzo y se escapó 7-3 y 14-7. Argentina, por su parte, hizo cambios para tratar de revertir la historia con los ingresos de Gómez, Luengas y Giraudo, pero Francia siguió implacable, lastimó con su saque y se lo llevó 25-13.

El tercer parcial empezó parejo y la Selección logró la primera ventaja 11-8 con Gallego bien en bloqueo. A pesar de que los europeos llegaron a igualarlo en 11, enseguida contras de Kukartsev y Vicentin despegaron a los dirigidos por Méndez 17-14. De ahí en adelante, Argentina se mantuvo arriba en el marcador y lo cerró 25-22 tras una buena interveción de Kukartsev.

El cuarto set empezó parejo, pero más tarde Argentina encontró respuestas en su bloqueo para alcanzar una diferencia de 12-11 y 18-15, también con buenos momentos en ataque. En el desenlace, la Selección mostró un gran nivel para ampliar la ventaja 23-18 y, finalmente, Kukartsev lo definió 25-19.

Argentina: Matías Sánchez (-), Pablo Kukartsev (5), Joaquín Gallego (9), Agustín Loser (5), Luciano Vicentin (8), Luciano Palonsky (14), Jan Martínez (L). Ingresaron: Germán Gómez (-), Ignacio Luengas (2), Matías Giraudo (-), Lucas Conde (-).