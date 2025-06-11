Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina

Luego del enfrentamiento ante Colombia en el estadio Monumental, la selección Argentina ya tiene definido parte de su calendario de compromisos para lo que resta de 2025, que incluye tanto partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 como una serie de amistosos internacionales.

En cuanto a los partidos oficiales, la Albiceleste volverá a tener acción el próximo 9 de septiembre, cuando sea la anfitriona del duelo con Venezuela. Con la clasificación ya consumada hace tiempo y con la certeza de que nadie podrá quitarle el primer puesto de las Eliminatorias, Argentina cerrará su participación cuando tenga que viajar a Ecuador para enfrentar a la Tri en Guayaquil, cinco días después del cotejo con la Vinotinto.

Luego de la doble fecha, aunque no hay confirmación oficial por parte de la AFA, existen indicios que el combinado nacional tenga un viaje a Asia para jugar dos amistosos a mediados de octubre; el primero de ellos sería con la selección de China. El segundo enfrentamiento, inicialmente planeado contra la Uruguay de Marcelo Bielsa, fue descartado, y ahora se evalúan otras opciones como Japón, Corea del Sur o Rusia. Este tipo de encuentros representan una oportunidad para probar nuevos jugadores y ajustar estrategias.

La relación entre la AFA y el mercado chino ha crecido significativamente en los últimos años. En junio de 2023, La Scaloneta ya realizó una gira por Asia, donde venció 2-0 a Australia en un partido disputado en Beijing. Aunque se había considerado repetir esta experiencia a principios de 2024, finalmente se optó por jugar dos partidos en Estados Unidos, país que será sede de la próxima Copa América. Además, la entidad logró penetrar fuertemente a partir de sus redes sociales.

En noviembre la Selección ya tiene un rival confirmado: Angola. El elenco comandado por Lionel Scaloni deberá viajar a Africa para enfrentar al combinado angoleño, con motivo del aniversario del país. Aunque no hay día ni horario confirmados para ese encuentro, se prevé que será en el estadio Nacional de Chiazi.

En ese mes volvería al lugar donde supo alcanzar la gloria en el Mundial 2022. Argentina viajaría a Qatar para enfrentar a la selección local, en el estadio Lusail, sede en la cual se consagró campeona del mundo en la recordada final contra Francia, aunque no hay confirmación oficial. Diversas versiones indican que el rival también podría ser Estados Unidos, que busca prepararse para la próxima cita ecuménica, que lo tendrá como anfitrión junto a México y Canadá.

Con estas nuevas giras, la Selección Argentina continúa consolidando su preparación para los torneos venideros, mientras aprovecha la oportunidad de expandir su influencia global tanto en el ámbito deportivo como en el comercial.

Vale recordar que Argentina tiene pendiente la disputa de la Finalissima ante España, campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente. La disputa de esa copa entre ambos seleccionados se proyecta para marzo de 2026, en lo que sería la antesala del Mundial que comenzará en junio de ese año.

La posibilidad de que la próxima Finalissima se dispute en Estados Unidos ha cobrado fuerza en las últimas semanas, ya que la Conmebol impulsa esta sede debido a la proximidad de la máxima cita del fútbol.

Infobae