Gallardo confirmó una "sobrecarga" de Enzo Pérez y admitió "nerviosismo" en el debut

Luego del triunfo contra Urawa Red Diamonds por 3-1 en el Lumen Field de Seattle, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó que sacó a Enzo Pérez en el entretiempo por "una carga muscular" y afirmó que "había nerviosismo", propio también del debut en el Mundial de Clubes.

"Tuvimos algún problemita con Enzo. Una carga muscular. Esperemos que no sea nada grave. Y el cambio de Nacho fue táctico", aclaró el Muñeco en la entrevista post partido. El volante nacido en Mendoza salió antes del arranque del complemento por Giuliano Galoppo. Lo mismo sucedió con Ignacio Fernández, suplantado por Maximiliano Meza.

En cuanto a la victoria en el Lumen Field, producto de los goles de Facundo Colidio, Sebastián Driussi -lesionado en la misma jugada- y el propio Meza, el técnico destacó: "Había mucho nerviosismo. Pero lo importante es ganar y sumar tres puntos de arranque".

A su vez, ponderó las cualidades del rival, que llegó a descontar en el inicio del segundo tiempo, gracias a un penal convertido por Yusuke Matsuo. "Es un equipo físico, muy aplicado, dinámico. Sabíamos que iba a ser así. Pegamos en el momento justo. Los goles nos dieron tranquilidad", apuntó.

Si bien el trámite le costó en varios tramos, Gallardo se mostró esperanzado de cara al duelo contra Monterrey de México del sábado, en Los Ángeles. "En el segundo tiempo mejoramos un poco. Tenemos margen de crecimiento para lo que viene", concluyó.

Gallardo habló sobre la lesión de Driussi

El entrenador trató de llevar tranquilidad en Núñez por la lesión de Driussi, que se lesionó justo en la jugada del segundo gol. Anticipó al arquero, cabeceó y convirtió el 2-0 parcial. El problema fue que, al caer, se golpeó severamente el tobillo izquierdo y pidió asistencia médica inmediata. Le harán estudios y se especula que tendría un esguince.

"Desafortunadamente tuvimos ese episodio negativo de Sebastián. Veremos cuál será el diagnóstico y la gravedad una vez que le hagan los estudios. En principio es un fuerte dolor en el tobillo", comentó sobre su presunta lesión.

TyC Sports