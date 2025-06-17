River debutó con un triunfo ante Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes

River Plate se impuso 3-1 a Urawa Red Diamonds en su presentación por el Grupo E del Mundial de Clubes en el Lumen Field de Seattle. Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza marcaron los goles de la victoria, mientras que Yusuke Matsuo descontó con un penal en el perdedor.

La mala noticia del equipo de Marcelo Gallardo fue la salida de Driussi por lesión. El Gordo sintió una molestia después de la definición que puso el 2-0 parcial en los Estados Unidos y no pudo continuar. Miguel Borja lo reemplazó.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 22 (hora argentina) contra Monterrey de México en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California. Por otro lado, el conjunto de Japón disputará el mismo día a partir de las 16 su cruce contra Inter en Seattle.