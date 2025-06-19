Regatas enfrenta a Obras por un lugar en la final de la Liga de Desarrollo

El Final Four de la Liga de Desarrollo de básquetbol se pondrá en marcha este viernes en La Rioja y Regatas Corrientes serán uno de los protagonistas.

El equipo correntino tuvo una gran producción en la Fase Regular del torneo que reúne a los jóvenes talentos de la Liga Nacional y por segunda vez en su historia se metió en la definición

Este viernes se disputarán las semifinales en el Súper Domo de la capital riojana. A las 18 se medirán Regatas y Obras Basket, mientras que desde las 20,30 lo harán el local Riachuelo e Independiente de Oliva, Córdoba.

En tanto que el sábado, será la final entre los ganadores de la jornada de viernes. El juego decisivo está programado para las 20.

Regatas tuvo una etapa clasificatoria de gran nivel y finalizó segundo con un récord de 32 victorias y sólo 6 caídas. Mismo balance que Independiente de Oliva y Obras, quienes en el desempate por partidos entre sí terminaron 1° y 3°. respectivamente.

Durante la presente temporada, Regatas le ganó las dos veces que enfrentó a Obras Basket. El 23 de enero en el José Jorge Contte fue victoria 74-61, mientras que en el Templo del Rock el pasado 7 de mayo fue 80-76.

En cuanto al plantel Fantasma, Diego Checenelli no contará con Viktor Bender, quien se encuentra con la Selección Argentina U19 con quien disputará el Mundial de la categoría.

“Para nosotros es una gran alegría que Viktor esté en el Mundial. Tenemos jugadores para disimular su presencia”, comentó el técnico correntino en el programa Era Por Abajo (Radio UNNE).

“Desde que terminó la la fase regular, seguimos entrenando y esperando este momento. El equipo está bien y sabemos que tenemos que imponer el ritmo de juego para evitar que ellos hagan pesar la mayor talla física que tiene su plantel”, agregó.

Regatas ya había alcanzado esta instancia en la temporada 2022/23, cuando se había metido en la definición en la 4° posición y luego cayó en semifinales con quien había sido el 1° y anfitrión del Final Four, Instituto.

El plantel correntino llegó pasado el mediodía de este jueves a La Rioja. Realizó una práctica vespertina en el Super Domo y este viernes, habrá una sesión matutina de entrenamientos.