El hospital “Samuel Robinson” estrenó sus nuevos quirófanos con el nacimiento de una bebé

El hospital “Samuel Robinson” de Monte Caseros puso en funcionamiento con éxito sus nuevos quirófanos y la Maternidad recientemente inaugurada. El hecho quedó marcado por el nacimiento de Mia, la primera bebé en llegar al mundo en las flamantes instalaciones, y dos cirugías generales, de vesícula y de apéndice, que se realizaron sin complicaciones.

El director del hospital, Marcelo Ceccato, resaltó que las obras significan un salto de calidad en la salud pública de la ciudad, ya que brindan beneficios inmediatos a cada vecino gracias a la incorporación de equipamiento moderno y mayor capacidad de atención.

Un nacimiento que marca un antes y un después

El pasado viernes, a las 13:29, nació Mia, con más de 4 kilos, en el nuevo servicio de Maternidad. El parto estuvo a cargo del ginecólogo Carlos Capara, acompañado por el equipo de obstetricia integrado por la licenciada Mariela Brambila, la jefa de residentes Zulma Miño y dos residentes.

Ese mismo día, por la mañana, se realizaron las primeras cirugías en los quirófanos recientemente habilitados, con resultados exitosos que confirmaron la operatividad de la nueva infraestructura.

Obras que transforman la salud en Monte Caseros

El pasado 25 de agosto se inauguró la ampliación y modernización del hospital “Samuel Robinson”, que incorporó áreas clave como Emergencias, Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y un sector obstétrico renovado, con internación en habitaciones dobles con baño privado, atención neonatal y tecnología de última generación.

“Estas obras significan modernización, equipos de alta complejidad y un impacto directo en cada vecino”, subrayó Ceccato.