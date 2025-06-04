La formación de Argentina vs. Chile en las eliminatorias

La Selección Argentina visita a Chile desde las 22 en Santiago, por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien la Albiceleste ya se encuentra clasificada, Lionel Scaloni va por más y contará con la buena noticia del regreso de Lionel Messi, pero también con varias ausencias: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi están suspendidos por acumulación de amarillas, mientras que Alexis Mac Allister no fue convocado porque tiene una molestia muscular. A continuación, conocé el posible equipo del combinado nacional en tierras trasandinas.

Con Dibu Martínez como una fija inamovible bajo los tres palos argentinos, la primera duda aparece en la defensa. Con Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico como los laterales titulares, el acompañante del Cuti Romero en la zaga es un interrogante que no saldrá de Leonardo Balerdi o Facundo Medina. El ex-Boca es quien ganaría la pulseada.

En el eje de la cancha la historia es otra. De los jugadores que arrancaron el encuentro ante Brasil, solo Rodrigo De Paul podría repetir en el mediocampo. Es que Giovani Lo Celso arrastra una molestia, tiene chances de ser desafectado, y es por ello que la alternativa más viable para acompañar al ex-Racing es Exequiel Palacios.

Mientras que Giuliano Simeone de pocos -y buenos- partidos con la camiseta nacional parece ser una fija para generar amplitud y juego por las bandas. Del otro lado, la duda sería entre Thiago Almada y Nicolás Paz: el ex-Vélez pica en punta.

Ya en la ofensiva, el estratega de Pujato se encuentra ante un interrogante relacionado al esquema por la presencia, o no, de Lautaro Martínez, quien había llegado con lo justo de la final de la Champions League y podría dejar su lugar. Lo probable es que el goleador del Inter no juegue. Julián Álvarez tiene su lugar asegurado junto a Lionel Messi.

La formación de Argentina vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada o Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Fuente: TycSports.