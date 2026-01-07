“Estamos frente a una inmejorable oportunidad”

En el marco del último remate del año de Consignaciones Córdoba, realizado en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María (Malabrigo), se desarrolló la charla “Escenario de la ganadería para los próximos años”, a cargo del analista y especialista en mercados ganaderos Víctor Tonelli.

Con el Salón Rural colmado de productores, empresarios y referentes del sector, el encuentro ofreció una visión estratégica sobre el presente y el futuro de la cadena cárnica.

Durante su exposición, Tonelli sostuvo que la ganadería se encuentra en el inicio de una nueva etapa a nivel global, marcada por un crecimiento sostenido de la demanda de proteínas animales y por una revalorización del consumo de carne, incluso en países desarrollados. Este fenómeno está impulsado por nuevas tendencias vinculadas a la salud, la nutrición y el bienestar, especialmente entre los consumidores más jóvenes, consignó InfoNegocios.

Según el analista, el escenario internacional combina una demanda en expansión con limitaciones estructurales de la oferta, lo que sostiene precios firmes y perspectivas favorables para los próximos años. Mercados como China, Estados Unidos y Europa registran subas significativas de precios y una expectativa de crecimiento que se proyecta al menos hasta 2026 y 2027, aun con una oferta global más ajustada.

En ese contexto, Tonelli destacó la consolidación de nuevos mercados no tradicionales para la carne vacuna argentina, como Asia, Sudeste Asiático, Medio Oriente y el Norte de África. “El mundo muestra un crecimiento extraordinario del consumo de carne, incluso de carne de alta calidad, que es precisamente el diferencial que puede ofrecer Argentina”, señaló.

Al analizar la situación local, definió a 2025 como un año bisagra para la ganadería argentina, atravesado por cambios en el escenario macroeconómico y, especialmente, por la decisión nacional de liberar las exportaciones de todo tipo de carnes. En este sentido, remarcó que la apertura del comercio exterior vuelve a posicionarse como eje central del crecimiento del sector. “Sin exportaciones no hay futuro para la ganadería argentina”, afirmó.

Esta nueva etapa, explicó, está estimulando la cría de ganado y la recomposición del stock, con el objetivo de captar mercados internacionales. No obstante, advirtió que el inicio de un ciclo de retención de vientres generará una caída transitoria de la oferta, que será parcialmente compensada por mayores pesos de faena.

Como ejemplo del cambio en los patrones de consumo, Tonelli mencionó el caso de Estados Unidos, donde el consumo de carne creció en todas las franjas etarias, especialmente entre los jóvenes, aun cuando el precio del producto aumentó alrededor de un 20% en un solo año. Este comportamiento refleja una revalorización de la proteína animal, visible también en otros productos como el huevo, cada vez más incorporado en dietas orientadas al rendimiento físico.

De cara a los próximos años, el especialista sostuvo que el éxito del nuevo escenario dependerá de las decisiones que se tomen en producción, eficiencia, sanidad, estandarización de calidad, negociaciones internacionales y reformas fiscales. “Tenemos por delante un contexto de precios y rentabilidad que no se ha visto en el pasado reciente; la consolidación de esta oportunidad está en manos del propio sector”, concluyó. (Fuente: Noticias AgroPecuarias)

