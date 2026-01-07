Con filas de un kilómetro, se espera que superen las 400 mil personas en Cruz Gil

A pocas horas del inicio central de las celebraciones en honor al Gauchito Gil, el predio ubicado en Mercedes ya muestra un intenso movimiento de fieles. Según confirmó Víctor Isnardo, interventor del santuario, este año se espera que la convocatoria supere las 400 mil personas, lo que podría marcar un nuevo récord de asistencia en relación a años anteriores.

“Ya estamos viendo filas de aproximadamente un kilómetro para ingresar al predio”, señaló Isnardo, quien destacó que el flujo de peregrinos comenzó a incrementarse de manera sostenida en las últimas horas. En ese sentido, estimó que a lo largo de la semana podrían llegar entre 400 mil y 500 mil personas.

El interventor remarcó que el predio, renovado integralmente el año pasado por el Gobierno de Corrientes, permite hoy una mejor organización y mayor seguridad para los promeseros. “Antes era todo mucho más desordenado y multitudinario. Hoy contamos con un espacio más preparado, con sectores definidos y mejores condiciones para recibir a la gente”, explicó.

En cuanto a las manifestaciones culturales y religiosas, Isnardo aclaró que no se trata de espectáculos contratados de manera oficial, sino de expresiones espontáneas de los propios devotos. “Son grupos de promeseros que se acercan, nos avisan que quieren tocar o rendir homenaje, y nosotros vamos ordenando para que todo se desarrolle con respeto y dentro del predio”, detalló. Es decir, la circulación en la ruta se da normalmente sin interrupciones.

Con respecto a la seguridad, informó que se desplegó un importante operativo que incluye alrededor de 400 efectivos policiales, además de personal sanitario y de asistencia. “Cuando se maneja un volumen tan grande de personas, todo es muy delicado. El objetivo es que sea una celebración en paz”, sostuvo el interventor, quien además es comisario retirado y conoce en profundidad la dinámica del lugar.

Isnardo explicó que el ingreso al santuario se realiza por una única fila y que hay un tiempo límite de permanencia dentro del predio. "Los efectivos de la Policía tratan de equilibrar el tiempo porque si no es imposible y hay mucha gente grande en las filas”, indicó, aunque recomendó a los peregrinos llegar preparados, especialmente por las altas temperaturas. “Es fundamental que vengan con agua, protección solar y todo lo necesario para cuidarse, porque son muchas horas de espera bajo el sol”, advirtió.

Finalmente, aseguró que el predio se encuentra en condiciones y que el operativo continuará reforzándose a medida que avance la celebración. “Estamos trabajando para que todos puedan vivir esta expresión de fe de la mejor manera posible”, concluyó.