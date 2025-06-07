¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
REGIONAL DE RUGBY

Taraguy mantuvo su invicto con un penal en el último minuto

El Cuervo venció a San Patricio 30 a 29. Aranduroga ganó en Resistencia.

Por El Litoral

Sabado, 07 de junio de 2025 a las 21:34
Gentileza Taraguy Rugby Club

Un agónico triunfo logró Taraguy frente a San Patricio que le permitió mantener su invicto y consolidarse en la primera ubicación de la zona A en el torneo Regional NEA de rugby.
En el marco de la quinta recha, última de la primera fase, Taraguy le ganó como local a San Patricio 30 a 29 con un penal sobre la hora de Ignacio Meabe.
Dentro de un partido equilibrado, San Patricio llegó mejor al cierre. Con el marcador 29 a 27 a su favor y menos de un minuto por jugar, tuvo un penal a su favor e intentó salir jugando.
La defensa de Taraguy se mostró firme y provocó la infracción del rival que derivó en el penal que convirtió “Nacho” Meabe.
Por el mismo grupo, en Asunción, San José superó a Aguará de Formosa 45 a 18 y trepó al tercer lugar.
En la oportunidad quedó libre Curda de Paraguay.

Victoria de Aranduroga
La quinta fecha de la zona B del Regional tuvo acción en Resistencia.
Aranduroga superó a Regatas de esa ciudad 33 a 27 y se consolidó en la segunda ubicación, mientras que Curne goleó a Capri 107 a 14 y se muestra firme en lo más alto de las posiciones. Quedó libre Sixty.

Así se ubican
Cumplidas cinco fechas del Regional, así están las posiciones:
Zona A: Taraguy 18 puntos, Curda, 14, San José 9, San Patricio 8 y Aguará 2.
Zona B: Curne 20 puntos, Aranduroga 13, Regatas 9, Sixty 6 y Capri 1.

Lo que viene
Con los partidos de este sábado concluyó la etapa de grupo. Ahora jugarán todos contra todos, a una rueda (9 fechas), pero se mantendrá la tabla por grupos.
Cuando concluya esta instancia, el primero de cada zona avanzará a la semifinal y los ubicados segundos y terceros disputarán los cuartos de final.
La sexta fecha, prevista para el sábado 14, contempla estos encuentros: Aguará - Regatas, Capri - Curne, San Patricio - Taraguy, Curda - San José y Sixty - Aranduorga.

