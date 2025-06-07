Taraguy mantuvo su invicto con un penal en el último minuto

Un agónico triunfo logró Taraguy frente a San Patricio que le permitió mantener su invicto y consolidarse en la primera ubicación de la zona A en el torneo Regional NEA de rugby.

En el marco de la quinta recha, última de la primera fase, Taraguy le ganó como local a San Patricio 30 a 29 con un penal sobre la hora de Ignacio Meabe.

Dentro de un partido equilibrado, San Patricio llegó mejor al cierre. Con el marcador 29 a 27 a su favor y menos de un minuto por jugar, tuvo un penal a su favor e intentó salir jugando.

La defensa de Taraguy se mostró firme y provocó la infracción del rival que derivó en el penal que convirtió “Nacho” Meabe.

Por el mismo grupo, en Asunción, San José superó a Aguará de Formosa 45 a 18 y trepó al tercer lugar.

En la oportunidad quedó libre Curda de Paraguay.

Victoria de Aranduroga

La quinta fecha de la zona B del Regional tuvo acción en Resistencia.

Aranduroga superó a Regatas de esa ciudad 33 a 27 y se consolidó en la segunda ubicación, mientras que Curne goleó a Capri 107 a 14 y se muestra firme en lo más alto de las posiciones. Quedó libre Sixty.

Así se ubican

Cumplidas cinco fechas del Regional, así están las posiciones:

Zona A: Taraguy 18 puntos, Curda, 14, San José 9, San Patricio 8 y Aguará 2.

Zona B: Curne 20 puntos, Aranduroga 13, Regatas 9, Sixty 6 y Capri 1.

Lo que viene

Con los partidos de este sábado concluyó la etapa de grupo. Ahora jugarán todos contra todos, a una rueda (9 fechas), pero se mantendrá la tabla por grupos.

Cuando concluya esta instancia, el primero de cada zona avanzará a la semifinal y los ubicados segundos y terceros disputarán los cuartos de final.

La sexta fecha, prevista para el sábado 14, contempla estos encuentros: Aguará - Regatas, Capri - Curne, San Patricio - Taraguy, Curda - San José y Sixty - Aranduorga.