Bordón sumó rodaje en el triunfo de Argentina sobre Portugal

Argentina cerró su serie de amistosos en España con una victoria sobre Portugal 84 a 70 y el base correntino Dylan Bordón volvió a estar en la rotación que utilizó el DT Pablo Prigioni. Los principales goleadores del equipo albiceleste fueron con Alex Negrete y de Gonzalo Corbalán con 16 puntos cada uno. El próximo partido será el jueves 14 frente a Italia, en la ciudad de Bologna.

Desde el arranque del encuentro disputado en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid, Argentina impuso sus condiciones con un planteo profundo y el uso de dos hombres grandes para dominar la zona pintada. La diferencia de altura se tradujo rápidamente en puntos cerca del aro, mientras que en defensa se mostró sólido, atento a las recuperaciones y eficaz para ralentizar el avance portugués (apenas tres puntos en los primeros ocho minutos). El ingreso de Juan Ignacio Marcos aportó claridad en la conducción y asistencias precisas que potenciaron el ataque albiceleste.

En el segundo periodo, Argentina encontró soluciones desde el perímetro para mantener el control del marcador. Los aciertos externos (Gonzalo Corbalán y Juan Bocca ) permitieron sostener la diferencia, incluso durante un pasaje en el que el equipo estuvo varios minutos sin convertir. Fue un segmento dinámico, de transiciones rápidas y con ofensivas cortas, donde ambos seleccionados respondieron golpe por golpe para establecer un parcial de 24-21, a favor de Pablo Prigioni y sus dirigidos.

En la segunda mitad, el conjunto argentino impuso un ritmo vertiginoso, corriendo con criterio y capitalizando cada espacio que dejó su rival. La agresividad en las penetraciones y la búsqueda constante del aro proporcionaron múltiples viajes a la línea de libres, un recurso que sumó de forma sostenida en el tanteador.

Ese funcionamiento aceitado le permitió quedarse con el tercer parcial por 23-17, algo inédito en la serie de amistosos internacionales por España. Con el envión anímico y la ventaja asegurada, el equipo controló el último capítulo sin sobresaltos.

La próxima presentación será el jueves 14, esta vez en territorio italiano. En Bologna se medirá ante el seleccionado local, con transmisión en vivo a través de Básquet Pass. Por ahora el plantel argentino se mantiene con 16 jugadores y serán 12 los que llegarán a la AmeriCup 2025.