Córdoba inició la defensa del título con un triunfo

Se puso en marcha el torneo Oficial de primera división en el ámbito de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) y el campeón defensor, Córdoba, comenzó con un triunfo. En la primera fecha también se dieron las victorias de El Tala, Juventus, Pingüinos, Colón y Don Bosco.

Córdoba comenzó la defensa de su título con un triunfo frente a Hércules 66 a 62. El equipo rojo dominó los dos primeros cuartos para adelantarse 35 a 30, sin embargo cedió el tercer capítulo 20 a 13 pero reaccionó en el el último, se impuso 18 a 12 para sellar la victoria.

Valentino Yordan con 15 puntos, Cristian Ojeda y Emilio Vallejos con 13 cada uno fueron los principales anotadores en el ganador. El goleador del juego resultó Matías Núñez, de Hércules, con 19 tantos.

Por su parte, con 32 puntos de Luciano Cárdenas, Pingüinos superó a Regatas 86 a 73. El equipo de la “banda negra” se reforzó para disputar el Pre Federal y logró una clara victoria, se impuso en los cuatro parciales, frente al campeón de la Copa Palacio y reciente ganador de la Copa Chaco - Corrientes. En el Fantasma se destacaron Santiago Fioro con 26 puntos y Víktor Bender con 23.

En tanto que Colón, soportó la reacción de San Martín y lo venció 81 a 75 con 25 puntos de Lucas Monzón y 22 de Blas Fornies. El Rojinegro tuvo como máximo exponente en la ofensiva al dominicano Leonel Núñez Hernández que aportó 20 tantos.

Además, Juventus venció a Alvear 66 a 59. Ricardo Cabrera fue el goleador en el Granate con 16 puntos, mientras que el máximo anotador en el conjunto del barrio Aldana resultó Roberto Rolnik con 9.

Mientras que El Tala triunfó frente a Sportivo 74 a 54. El encuentro fue parejo solamente durante el primer tiempo, donde los dirigidos por Gonzalo Zacarías, ya ganaban pero apenas por 1 punto (30 a 29). Los jugadores destacados en el ganador fueron Facundo Mareco Barrios con 14 puntos y Hugo Sánchez con 13. El goleador de Sportivo resultó Agustín Bernachea Dib con 12.

Además, gracias a un tercer cuarto donde se impuso 20 a 6, Don Bosco le ganó a Malvinas 1536 Viviendas 67 a 57. En el equipo colegial, José Bordón con 19 puntos y Julián Barboza Lossada con 13 fueron los principales goleadores. Mientras que en el conjunto de “las mil” se destacó Lucas Franco con 25.

Así se ubican

Cumplida una fecha, las posiciones del torneo Oficial están de esta forma: Colón, Córdoba, Don Bosco, El Tala, Juventus y Pingüinos 2 puntos, Alvear, Hércules, Malvinas 1536 Viviendas, Regatas, San Martín y Sportivo.

Lo que viene

La segunda fecha contempla estos partidos: Don Bosco - Juventus, Colón - Regatas, Pingüinos - Malvinas 1536 Viviendas, El Tala - San Martín, Córdoba - Sportivo y Alvear - Hércules.