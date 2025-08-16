El “Regreso de los campeones” tendrá su cuarta edición

El próximo viernes 22 de agosto vuelven los ex campeones que dio el boxeo de Corrientes, en su época dorada, en un espectáculo boxístico único a realizarse en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, denominado el Regreso de los Campeones, episodio 4, organizado por el campeón Mundo Latino “Pamperito” Román.

Será una experiencia que fusiona el deporte, emoción y puesta en escena para brindar un show pugilístico sin precedentes en el Nordeste.

El evento propone un viaje través del tiempo donde los últimos campeones vuelven al ring en una noche irrepetible, con una propuesta que apela tanto a la pasión por el boxeo como a la nostalgia de aquellos grandes combates.

Se trata de un verdadero espectáculo audio visual que combina, narrativa, luces y proyecciones y la idea de celebrar el talento, la historia y el espíritu de superación que representa a cada uno de nosotros.

El evento ya genera expectativas en el ambiente deportivo y cultural y promete ser mucho más que una noche de boxeo.

Programación

Habrá un combate de fondo, profesional, entre boxeadores de Corrientes y Chaco, Nicolás “La Roca” Montero (Corrientes) vs. Carlos “El Huracán” Gómez Remoti (Chaco).

Además se desarrollarán 8 combates preliminares entre la nueva generación del boxeo y tres combates de boxeo femenino. A eso se le suma el match académico, exhibición, entre los últimos campeones que dio Corrientes, Eduardo “Pamperito” Román y Esteban “Cañón” Fleita, destacados púgiles de la época dorada del boxeo correntino.

Como la frutilla del postre, cabe señalar que habrá varios shows sorpresa, intercalados en el festival.

Sin duda que estarán dadas las condiciones para presenciar una velada inolvidable.