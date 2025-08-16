Boca Unidos volvió al triunfo, lidera su grupo y se aleja del descenso

Una importante victoria logró Boca Unidos en su lucha por escapar de la zona de descenso del Federal A. En el estadio Leoncio Benítez, este sábado, el conjunto boquense, venció a Sarmiento de Resistencia 1 a 0. El único gol del partido que correspondió a la quinta fecha de la Reválida lo marcó el delantero Maximiliano Osurak de tiro penal.

Con este triunfo, Boca Unidos lidera el grupo B con 12 puntos y se aleja de los últimos dos lugares de la tabla de promedios que definirá los dos descensos de la temporada.

Boca Unidos y Sarmiento protagonizaron un encuentro entretenido. Fue de ida y vuelta, con situaciones de gol frente a los dos arcos.

En el inicio, el equipo correntino eligió atacar por la derecha donde se destacó Santiago Moracci, principalmente cuando pudo combinar con Santiago Chamorro y Sebastián Navarro.

Boca Unidos sufrió por la “falta” de un defensor. Por la ausencia de Alejandro Leani (expulsado la fecha anterior), Nahuel Franco jugó como central y el volante Leandro Gómez tuvo la misión de ayudar para cubrir la punta izquierda.

Sarmiento se replegó pero salió rápido en ataque, aprovechó el sector izquierdo de la defensa correntina para avanzar e inquietó con remates de larga distancia.

Las dos primeras chances de gol que tuvo Boca Unidos estuvieron en el pie de Francisco Aman. Primero recibió un pase entre los centrales de José Vivanco y no pudo definir, mientras que en la segunda posibilidad, después de un gran desborde de Leandro Gómez por la derecha, no pudo controlar la pelota cuando ingresó solo por el segundo palo.

La tercera oportunidad para llegar al gol de Boca Unidos tuvo como protagonista a Vivanco. Franco sacó un centro, Vivanco paró la pelota con el pecho dentro del área chico y sacó un fuerte zurdazo que se fue por arriba del travesaño.

La visita también contó con claras opciones para llegar al gol. El saladeño Carlos Arriola desequilibró y fue el generador de los ataques chaqueños por el sector izquierdo.

Además, David Acuña se equivocó en una salida pero de inmediato se recuperó y le tapó un mano a mano a Max Pared.

En el segundo tiempo se mantuvo la intensidad. Boca Unidos sumó gente en el ataque pero quedó expuesto a las contras de Sarmiento.

Vivanco y Ángel Piz (que ingresó en el segundo tiempo) contaron con posibilidades de romper el cero para Boca Unidos, mientras que Gonzalo González la tuvo para Sarmiento.

El desnivel llegó a los 37 minutos. Franco lanzó un centro y en su salida Germán Yacaruso, atropelló a Chamorro y el árbitro Rodrigo Rivero sancionó un penal.

Osurak, que reemplazó en el segundo tiempo a Antonio Medina, cambió la penal por gol.

En los instantes finales, Sarmiento se lanzó al ataque pero Boca Unidos resistió y selló su cuarto triunfo en las últimas cinco presentaciones.

Más partidos

La jornada sabatina en la zona B dela Reválida también contempló el empate en 1 entre Defensores de Belgrano y El Linqueño.

Este domingo se cerrará la fecha con estos cotejos:

16.00 Gimnasia (CU) vs. Mitre de Posadas y Sportivo Las Parejas vs. Sol de América.

17.00 Ben Hur vs. Crucero del Norte.