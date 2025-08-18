Domingo Meza compite en los Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tendrán al correntino Domingo Meza como protagonista en la competencia de levantamiento de pesas olímpico.

Meza abrirá la competencia de pesas, el miércoles en el estadio de la Secretaría Nacional de Deportes en la capital paraguaya.

El correntino forma parte de la delegación argentina que llevó a Asunción seis representantes bajo la dirección técnica de Claudio Henschke y Román Gorosito.

“Estamos orgullosos de quienes nos van a representar en Paraguay y estamos convencidos que lo van a dar todo sobre la plataforma de competencia”, manifestó Bela Martínez, presidenta de la Federación Argentina de Pesas al despedir al equipo argentino.

La competencia de pesas comenzará el miércoles y se extenderá hasta el sábado 23 en las diferentes categorías. En la primera jornada competirá el correntino.

Para Meza ASU 2025 representa todo un desafío dado que competirá internacionalmente en la categoría hasta 65kg.

Hasta el año pasado participaba en la categoría hasta 55kg., en tanto que logró la clasificación para los Panamericanos Junior en -60kg.

En esa misma categoría consiguió una destacada actuación Campeonato Panamericano Juvenil de levantamiento de pesas que se disputó en La Habana, Cuba 2024. Fue tercero en envión y cuarto en la general.

Durante el presente año, Meza, representante de Corrientes Pesas, estuvo en Asunción en la 1ª Copa de Integración Panamericana Junior, un campus de entrenamiento que terminó con una competencia donde logró el primer puesto.

Como parte de su preparación, en Buenos Aires, logró mejorar todos sus registros: 261 kg. en total, levantó 113 kg. en arranque (mejoró 3 kg. su marca) y en envión levantó 148 kg. (subió 8 su mejor marca), y ahora necesita volver a romper sus registros para intentar llegar al podio.

En la prueba de Asunción, están inscriptos 9 pesistas que representan a Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.