Doble podio para María Paz Romero

La atleta correntina María Paz Romero ganó sus dos pruebas en la primera edición de la Copa Litoral, torneo desarrollado en Posadas, Misiones.

El evento fue clasificatorio para el certamen ABP, regional de selecciones entre Argentina, Brasil y Paraguay que se realizará a fines de septiembre en Encarnación Paraguay.

Con apoyo de la Secretaría de Deportes, el rendimiento de Romero fue promisorio: en 400 metros no solo ocupó el peldaño más alto del podio, también logró su mejor marca bajando el minuto (59"72); y en su prueba base (800 metros) consiguió el primer lugar y la mejor marca del año (2'14"58), muy cerca de aquella que la llevó a participar del Iberoamericano en Perú (2'13"). En los 400 metros fue la tercera vez que mejoró tiempo, en una prueba que comenzó a desarrollar el año pasado.

Después de una pretemporada cargada de inconvenientes, María Paz comenzó el año sorteando lesiones y una prolongada puesta a punto. El trabajo de este año, en el club Quiron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) con el entrenador Ariel Tejera, es de sostenido ritmo en el desarrollo. Es así que de 2'25" en la primera prueba de 2025 a la del domingo en Posadas (2'14") muestra la evolución en el marco de un trabajo serio y responsable.

El objetivo inmediato de Paz es el Nacional U20, torneo que representará a Corrientes, en la primera quincena de septiembre.

