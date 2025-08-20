La Unne y la AFA firman un acuerdo para dictar el curso de Árbitro Federal en Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suscribieron este miércoles un acuerdo para que, a partir de agosto de 2025, se comience a dictar el Curso de Árbitro Federal.

El objetivo es formar y desarrollar árbitros con un enfoque académico para las Ligas del interior, y a la vez proyectar jueces al alto rendimiento.

El convenio se firmó en un acto realizado en el Auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes, que contó con la presencia de destacadas personalidades, como el rector de la Unne, Omar Larroza; el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; el intendente Eduardo Tassano; presidente de la Federación Correntina de Fútbol (Fecof), Pablo Alonso; el representante de la AFA, Mario Echeverría; y el secretario de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), Sergio Pezzotta.

El curso tiene más de 80 aspirantes, de los cuales quedarán 40 cursantes después de la primera evaluación física y académica.

El programa otorgará el título de Árbitro Federal, que permitirá a los egresados desempeñarse en todas las competencias de las Federaciones de Liga, Consejo Federal y AFA.

Declaraciones de las autoridades

El rector de la Unne, Omar Larroza, destacó el orgullo que representa para la Universidad ser parte de esta formación: "Se nos convoca a partir del trabajo de nuestros profesores e investigadores, de nuestras infraestructuras, para ser parte de esto, y es para nosotros un orgullo", afirmó.

El presidente de la Fecof, Pablo Alonso, expresó que cuando le acercaron la propuesta pensó desde el principio que se podía concretar porque “tenemos a la Universidad Nacional del Nordeste, tenemos los árbitros, tenemos la vinculación con la AFA, con la Uada, y tenemos las ganas de hacerlo. Entonces, hablamos con el Secretario de Deportes y empezamos a trabajar todos juntos”.

Por su parte, el exárbitro internacional Sergio Pezzotta, en representación de la Uada, agradeció la "receptividad" de la UNNE ante el proyecto.

Además, el miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, Mario Echeverría, transmitió el agradecimiento del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por el aporte de la Universidad a un proyecto que se inicia con grandes expectativas para el arbitraje de las Ligas del NEA y el NOA.