El torneo Oficial tiene tres punteros

La segunda fecha del torneo Oficial de primera división en el básquetbol de la ciudad de Corrientes dejó como a tres equipos en la cima de las posiciones.

Córdoba (foto), Juventus y Pingüinos ganaron sus respectivos partidos y lideran el certamen con puntaje ideal. Mientras que Hércules, Regatas y San Martín consiguieron sus primeras victorias.

En el adelanto de la fecha, que se jugó el pasado miércoles, Pingüinos no tuvo problemas para superar a Malvinas 1536 Viviendas 95 a 30, con parciales 28 a 12, 21 a 6, 23 a 4 y 23 a 8.

Gastón Lecca con 14 puntos, Luciano Cárdenas y Alberto Baldassini con 13 cada uno fueron los principales goleadores en el equipo de la “banda negra”.

En tanto que Lucas Franco con 9 puntos fue el destacado en la ofensiva del conjunto de “las mil”.

Ya en la jornada del jueves, Juventus tampoco tuvo inconvenientes para superar a Don Bosco 81 a 49. Después de los primeros 20 minutos, el Granate ganaba 35 a 26 y la diferencia se fue ampliando con los últimos dos partidos: 22 a 13 y 24 a 10.

En Juventus, el máximo anotador fue Thomas Blanco con 22 puntos y en el conjunto colegial resultó Julián Barboza Lossada con 10.

Córdoba, en tanto, sumó su segunda victoria al superar a Sportivo Corrientes 70 a 61 dentro de un trámite equilibrado.

Cristian Ojeda y Lucio Sánchez con 17 puntos cada uno fueron los abanderados en el ataque de Córdoba. También se destacó Emilio Vallejos con 15.

En el albiverde, no alcanzó con los 31 puntos de Agustín Bernachea Dib para torcer el resultado.

En el clásico de la fecha, Hércules le ganó a Alvear 77 a 63 y consiguió su primer triunfo en le certamen.

El conjunto del barrio Aldana de llevó el primer cuarto 24 a 21, pero llegó la reacción de Hércules que se impuso en los tres parciales siguientes: 19 a 10, 20 a 18 y 17 a 11.

En el vencedor, se destacó Agustín Barrios que anotó 24 puntos, mientras que Jonathan Báez aportó 17. En Alvear el único que llegó al doble dígito fue Gonzalo Balbis Brun con 14.

Por su parte, Regatas sacó la diferencia en el primer tiempo (41 a 29) y después aguató la reacción de Colón para superarlo 73 a 66 y sellar su primer festejo en el Oficial.

El Fantasma tuvo como principales goleadores a Viktor Bender con 15 puntos, a Exequiel Lezcano con 13 e Ignacio Ortega con 12. En Colón, la figura resultó Jorge Herrera con 15.

En tiempo suplementario, San Martín le ganó a El Tala 76 a 73 después de empatar en 70 los 40 minutos.

Cuando restaba 1 minutos y 20 segundos del tiempo regular, San Martín ganaba 70 a 64. Con dos tiros libres de Hugo Sánchez, El Tala igualó en 70 y forzó la prórroga.

El Rojinegro tuvo como principal goleador a Luciano Lemos con 13 puntos, en tanto que Alex Meza con 23 fue el destacado en El Tala.

Así se ubican

Disputadas dos fechas, las posiciones del torneo Oficial quedaron de esta forma: Córdoba, Juventus y Pingüinos 4 puntos, Colón, Don Bosco, El Tala, Hércules, Regatas y San Martín 3, Alvear, Malvinas 1536 Viviendas y Sportivo 2.

Lo que viene

La tercera fecha del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) contempla estos encuentros: San Martín vs. Regatas, Juventus vs. Pingüinos, Sportivo vs. Alvear, 1536 Viviendas vs. Colón, Hércules vs. Don Bosco y El Tala vs. Córdoba.