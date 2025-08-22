Se definen las promociones en el Oficial de primera división

Un sábado de definiciones vivirá el torneo Oficial de Primera División en la Liga Correntina de Fútbol. Se disputarán los juegos finales de las promociones. Talleres y Libertad buscarán seguir en la A, mientras que San Marcos y Villa Raquel intentar subir desde la B.

En cancha de Lipton, desde las 16.00 Talleres se medirá frente a San Marcos con arbitraje de Ezequiel Sena, mientras que en el estadio de Ferroviario, a partir de las 18,30, Libertad enfrentará a Villa Raquel con Gerardo Martínez Sandoval como árbitro.

En el caso que los partidos terminen empatados, directamente se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador.

El vencedor de cada duelo, jugará en la Primera A durante el 2026 y los perdedores militarán en el Ascenso.

Talleres deberá ratificar su plaza en el círculo superior al quedar, después de dos etapas, 13º en el Oficial de Primera A.

Mientras llega a esta instancia por ser 14º en el certamen superior del fútbol capitalino.

Por su parte, los equipos que llegan desde la Primera B debieron jugar una eliminatoria después de las dos primera etapas.

Villa Raquel (6to.) eliminó a Rivadavia (3ro.) y San Marcos (4to.) hizo lo propio frente a San Jorge (5to.). Los dos partidos terminaron 1 a 1 durante los 90 minutos, mientras que en la definición por penales el resultado fue 5 a 4.

Para la temporada 2026, Soberanía e Invico deberán jugar en la Primera B al quedar en los últimos dos lugares del Oficial de la categoría superior.

Los equipos que ya lograron el ascenso en el 2025 fueron Deportivo Montaña y Yaguareté, campeón y sub campeón, respectivamente del Oficial de Primera B.

Cuartos de final

Los cuartos de final del Oficial de Primera División A fueron postergados por la presentación de la selección de la Liga Correntina el domingo por la Copa País.

Los primeros cruces eliminatorios camino al título son Mandiyú vs. Sacachispas, Curupay vs. Empedrado, Cambá Cuá vs. Sportivo y Boca Unidos vs. Independiente.