Xica, una perra con un grave tumor, necesita $200.000 para continuar con su quimioterapia

Xica es más que una mascota para la familia Barrios, es parte del hogar desde hace once años. Juguetona, leal y dócil, acompaña cada momento de la vida familiar. Pero desde diciembre del año pasado su salud se convirtió en una preocupación constante, luego de que le detectaran un tumor en la vejiga y complicaciones en el bazo. Su medicamento oncológico cuesta alrededor de $200.000.

Tras ser derivada a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne, comenzó un tratamiento de quimioterapia bajo la supervisión del doctor Cardozo, especialista en oncología veterinaria. El primer ciclo arrancó a fines de junio y mostró avances, pero requiere continuidad para tener resultados.

El problema es el costo, cada dosis del medicamento supera actualmente los $190.000 y, según la familia, el monto aumenta semana a semana.

“Hoy se le acabó el medicamento de mi perra y la última vez que compramos salía 179.000, así que estamos calculando entre 190 y 200 mil. El tratamiento va bien, pero no debe dejar de hacerse la quimio y la verdad que llegar a ese monto nos cuesta”, relató Eusebia Barrios en diálogo con El Litoral.

Los primeros síntomas aparecieron a fin de año, cuando Xica tenía dificultades para orinar y pasaba largos minutos en posición sin conseguirlo. Una ecografía reveló el tumor, diagnóstico que golpeó a toda la familia pero que también los impulsó a luchar por darle la mejor calidad de vida posible.

Un llamado solidario por la salud de Xica

Además de las quimioterapias, deben afrontar ecografías, análisis de laboratorio y traslados, lo que vuelve aún más difícil sostener el tratamiento en el tiempo.

Por eso, la familia lanzó un pedido solidario para quienes deseen colaborar: pueden comunicarse al 3624710482 o realizar una donación al alias eusebia.955.borne.mp.

“Xica es nuestra compañera y todavía tiene mucho por vivir. Con la ayuda de todos, puede seguir adelante”, finalizó su dueña.