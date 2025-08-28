Llegó el turno de los cuartos de final en el torneo Oficial

Los cuartos de final del torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol 2025 se disputarán este viernes en dos escenarios.

Mandiyú, el mejor equipo de la fase clasificatoria, enfrentará a Sacachispas, mientras que el actual campeón, Empedrado tendrá como rival a Curupay.

Además, se medirán Boca Unidos - Independiente y Cambá Cuá - Sportivo.

Los mejores ocho equipos del Oficial, después de dos etapas, llegaron a esta instancia donde se definirá el campeón de la presente temporada que a su vez logrará un lugar en el Torneo Federal Amateur 2025/26.

Las ubicaciones después de la Fase Definición sirvieron para armar los cruces, que serán a un partido, pero no habrá ventaja deportiva para avanzar de ronda.

En el caso de terminar empatados después de los 90 minutos, habrá directamente tiros desde el punto de penal para definir un ganador.

Mandiyú dominó la competencia hasta el momento. Disputó 22 partidos, ganó 17, empató 4 y perdió 1 (frente a Independiente).

En el presente año ya ganó el Provincial y ahora, el equipo que conduce técnicamente Fabián Ponce, buscará dar el primer paso caminó a un nuevo título.

El rival del Albo será Sacachispas que ingresó como octavo y buscará dar la sorpresa en los cuartos de final.

El actual campeón, Deportivo Empedrado, luchó hasta último momento para estar en esta instancia. Quedó séptimo y enfrentará a Curupay en el duelo de cuartos de final.

El maderero finalizó segundo en la etapa de clasificación con solo dos derrotas en 22 partidos disputados y es el equipo más goleador del certamen con 65 conquistas.

En los otros cotejos de este viernes, Cambá Cuá (tercero) se medirá con Sportivo (sexto), mientras que Boca Unidos (cuarto) tendrá como rival a Independiente (quinto).

El programa de partidos para este viernes es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 17.00 Curupay vs. Empedrado y 19.00 Boca Unidos vs. Independiente.

Cancha de Ferroviario: 19.00 Cambá Cuá vs. Sportivo y 21.00 Mandiyú vs. Sacachispas.

Promociones

Los encuentros que definirán las promociones A-B se disputarán este sábado.

Estos partidos debían disputarse el pasado fin de semana, pero por las lluvias que dejaron en mal estado los campos de juego, se pasaron para este sábado.

El detalle de los cotejos es el siguiente:

Cancha Lipton: 15.00 Talleres vs. San Marcos.

Cancha Ferroviario: 19.00 Libertad vs. Villa Raquel.