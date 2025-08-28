¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Lucas Gargallo se alista para tener su tercera temporada en San Martín

El Rojinegro comenzará su preparación este lunes 1 de septiembre.

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 21:30

El plantel de San Martín se alista para dar inicio a su pretemporada. El equipo que será dirigido por  tercera temporada consecutiva por Gabriel Revidatti comenzará su preparación este lunes, desde las 9.30, en el Fortín Rojinegro.
El plantel de San Martín está conformado por Gastón García, Franco Méndez, Víctor Fernández, Lautaro Berra, Lucas Gargallo, Salvador Giletto, Federico Aguerre, Leonel Schattmann y Reginald Becton.
El alero Lucas Gargallo habló acerca de qué significa vestir la camiseta del rojinegro nuevamente y sus expectativas para la temporada: “Estoy muy feliz, muy contento de poder seguir por tercera temporada consecutiva, muy emocionado de continuar. Formamos un gran plantel, nos estamos conociendo, las expectativas son altas tanto a nivel grupal como individual” 
Sobre las incorporaciones que hizo el equipo, resaltó: “La verdad que formamos un gran plantel, un equipo largo con gente con mucha experiencia en la Liga y con gente joven que ya lleva muchos años jugándola, así que estoy muy ilusionado con el equipo que tenemos” y para finalizar agregó: “Esperamos  que los simpatizantes nos sigan acompañando como lo hicieron estas dos temporadas que llevo acá, la verdad que transmiten mucho, nos alientan mucho y esa energía se siente y ojalá que esta temporada sea de la mejor manera juntos”
Junto a Revidatti estarán en el cuerpo técnico a Carlos Miño (primer asistente), Diego Blanco (segundo asistente), Nicolás Raimondo (preparador físico), Franco Chanquet (kinesiólogo), Ulises Meza (utilero) y Javier Iglesias (jefe de equipo).

