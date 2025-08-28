Atletas correntinas sumaron experiencia en el Nacional U16

Las mediofondistas: Luciana Maggi Yardin y María Pía Fernández Aguado, ambas de 15 años, participaron del 26° Campeonato Nacional U16 de Atletismo en la pista Luis Oliva de la ciudad de Córdoba.

Con apenas ocho meses de entrenamiento, las atletas del equipo CorrientesCorre demostraron un gran talento en su primera experiencia nacional. En principio, su participación no estaba prevista ya que el mismo fin de semana debían competir en la instancia provincial de los Juegos Correntinos, donde habían clasificado. Sin embargo, ante la suspensión del torneo por las intensas lluvias y el estado de la pista de tierra, se decidió viajar a Córdoba y vivir su primera competencia a nivel nacional.

Las dos corredoras se inscribieron en las pruebas de 1500 metros con obstáculos y 600 metros. En la jornada inicial, durante la exigente prueba con vallas y fosas de agua, una caída en la entrada en calor dejó a Maggi Yardin fuera de competencia.

En tanto, Fernández se mantuvo durante gran parte de la carrera en la tercera posición, pero el frío del agua de la fosa le provocó una contracción muscular que la obligó a bajar el ritmo. Finalmente, culminó en el 7° puesto con un tiempo de 6:24.36, firmando una destacada actuación en su primera experiencia en esta prueba tan técnica, que la proyecta como una gran competidora.

El domingo llegó la revancha en los 600 metros. Maggi Yardin, ya recuperada de su golpe, protagonizó una vibrante serie en la que peleó la punta, quedándose con el 2° lugar con un registro de 1:50.39, lo que la ubicó en el 12° puesto de la clasificación general. Por su parte, Fernández marcó un tiempo de 2:01.33 en su serie, finalizando 5° y alcanzando el 23° lugar en la general.Más allá de los resultados, la participación de ambas atletas confirma el esfuerzo y el potencial que poseen para convertirse en las próximas referentes del medio fondo correntino.Estas semanas fueron de intensa competencia para Maggi y Fernández, ya que días antes también habían participado en la 1° Copa Regional del Litoral en Posadas, donde ambas lograron subirse al podio y mejorar sus marcas en pruebas de medio fondo.Como muestra de su proyección, este miércoles Pía Fernández volvió a competir en el Provincial de los Juegos Correntinos, donde brilló al obtener el 1° puesto en 600 metros y el 1° puesto en 2000 metros cross, logrando así la clasificación a la final nacional de los Juegos Evita.