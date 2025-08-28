Chiarini volvió al país y asume un desafío con Regatas

Una de las caras nuevas que tendrá Regatas Corrientes en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol es Mateo Chiarini que eligió al Fantasma para pegar la vuelta al país.

“Estoy muy contento y con las expectativas muy altas. Creo que se armó un lindo equipo, un lindo grupo, así que estamos con las mejores ilusiones para este año que se viene”, afirmó el escolta de 26 años.

“Tenemos dos competencias lindas por delante con la Liga Nacional y con la Liga Sudamericana, y por suerte tenemos un plantel largo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

El cordobés jugó las últimas dos temporadas en el básquet italiano, por lo que esta será su vuelta al país, y sobre eso contó: “Volver a Argentina es un lindo desafío. La verdad que estoy contento de volver a la Liga Nacional y en un gran equipo como Regatas”.

Sobre el equipo que se armó destacó: “Después de tantos años en la Liga nos conocemos prácticamente con todos, la mayoría de enfrentarme y algunos pocos de haber jugado con ellos. Es un lindo grupo y espero que podamos ir logrando los objetivos”.

El pasado lunes, Regatas dio inicio de manera formal a la pretemporada para afrontar su 22° temporada consecutiva en la máxima categoría del básquetbol nacional de manera consecutiva.

El equipo comandado por Juan Varas se entrena en el estadio del Club Alvear, con las ausencias de Tayavek Gallizzi y Luis Santos que llegarán más adelante.

“Esto apenas arrancó y para transformarnos en un equipo tenemos que trabajar muchísimo todavía. Esto recién comienza y tenemos que ir paso a paso”, cerró el jugador que ya fue campeón de la liga Nacional con Instituto en la temporada 2021/22.