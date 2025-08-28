River avanzó a los cuartos de final con otra gran actuación de Armani

Franco Armani se hizo fuerte en los penales y permitió que River Plate avance a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El cruce de octavos de final en Mendoza, River y Unión de Santa Fe igualaron sin abrir el marcador. En tanto que en los penales, el millonario se impuso 4 a 3 y en la próxima ronda enfrentará a Racing.

Los 90 minutos fueron entretenidos. En el primer tiempo, River dominó el encuentro y en el complemento los dos equipos tuvieron la oportunidad de romper el 0.

En los panales, Armani se convirtió en el héroe de la noche mendocina. El arquero de River atajó dos tiros desde los doce pasos, a Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle la ventaja a su equipo, en tanto que Gonzalo Montiel convirtió el quinto tiro para sellar el triunfo 4 a 3.

En River Plate fue titular el delantero curuzucuateño Maximiliano Salas. Aportó su lucha y sacrificio. Por momentos se sumó al juego asociado de River pero no tuvo chances claras para convertir. En el segundo tiempo fue reemplazado por Borja.

El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas de Franco Armani que mantuvieron las tablas.

El equipo de Marcelo Gallardo se medirá en la próxima instancia a Racing y, de avanzar de fase, se podría emparejar en semifinales a Tigre o Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado de la llave, chocarán Newell’s-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús.

Ahora, River Plate se enfocará en el duelo de este domingo desde las 19:15 ante San Martín de San Juan en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, Unión buscará reponerse de este golpe el mismo día a partir de las 21:15 ante la Academia en Avellaneda.