Tania Ferreyra concentró con la selección Argentina en el Cenard

La correntina Tania Ferreyra, nadadora del Club de Regatas Corrientes, participó de un campus de entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la Selección Argentina de la categoría Juvenil A para prepararse de cara al Campeonato Sudamericano Juvenil.

Las jornadas de entrenamiento se llevaron a cabo con parte del equipo de Juveniles A (Cadetes 1 y 2) que representará al país en el certamen internacional que se realizará en la ciudad de Rio de Janeiro desde el 23 de septiembre al 4 de octubre.

La nadadora correntina había logrado su clasificación en el plantel argentino tras sus marcas en el Campeonato Nacional en los 50 pecho con 33,81 segundos en la categoría Juvenil A. Vale recordar que Tania, de apenas 15 años, aún es categoría Cadete, por lo que representará al país en una categoría superior de edad a la suya.

El campus tuvo como objetivo entrenar, evaluar y testear tanto en el agua como en el entrenamiento físico a los deportistas convocados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), además de fortalecer la unión de grupo y otros valores.

Además de Ferreyra, los convocados fueron Franco Grassi, Mateo Mayer Iglesias, Thiago Pizzini Paz, Tomás Moreira, Agustín Aballay, Federico Bottos, Vicente Etcheverry, Pedro García, Leila Chain, Liz Dos Santos Paixao, Catalina Dos Santos, Renata Moscatto, Candela Leal, Constanza Contraras Hetch, Catalina Díaz Marmo y Emilia Bisio.

Por su parte, el equipo de trabajo estuvo a cargo de los entrenadores Pablo Malvacio, Eduardo Díaz, Juan Alterman, Felipe Gobello, Silvia Otero y Luciano Miranda.