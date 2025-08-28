Mastantuono está en el ranking de promesas jóvenes del fútbol mundial

El prestigioso observatorio deportivo Cies (Centro Internacional d'Étude du Sport) reveló un ranking de los 200 mejores jugadores jóvenes del mundo, en el que cada a cada futbolista se le daba una calificación del 1 al 100. En la misma, Franco Mastantuono se ubica como la quinta máxima promesa global, además de otros argentinos.

"La puntuación es el promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados exclusivamente Impect (un centro de datos de fútbol) y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos", expresó la organización suiza en su informe, que incluye sólo a los futbolistas menores de 20 años.

La joya surgida en River fue calificado con una puntuación de 85.4, que le valió el quinto puesto en el listado. Luego, en las posiciones 1 y 2 se encuentran los futbolistas del Barcelona Lamine Yamal (97.7) y Pau Cubarsí (93.4), respectivamente, el podio lo completa Warren Zaire-Emery (87.8) del PSG y el cuarto lugar fue para Estevao Willian (86.7), actualmente en el Chelsea.

Además, otras nueve promesas argentinas figuran entre los mejores 200. Santino Andino de Godoy Cruz, Agustín Medina de Lanús, Maher Carrizo de Vélez, Santiago López de Rosario Central, Jerónimo Domina de Unión, Luca Regiardo de Newell's, Juan Morán de Godoy Cruz, Álvaro Montoro de Botafogo y Mateo Silvetti del Inter Miami.

Lamine Yamal (Barcelona) Pau Cubarsí (Barcelona) Warren Zaire-Emery (PSG) Estevao Willian (Chelsea) Franco Mastantuono (Real Madrid Jorrel Hato (Chelsea) Roger Fernandes (SC Braga) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Geovany Quenda (Sporting de Lisboa) Elías Montiel (Pachuca)

Argentinos en la tabla de promesas

34. Santino Andino (Godoy Cruz)

41. Agustín Medina (Lanús)

51. Maher Carrizo (Vélez)

52. Álvaro Montoro (Botafogo)

53. Mateo Silvetti (Inter Miami)

86. Santiago López (Rosario Central)

137. Jerónimo Domina (Unión de Santa Fe)

139. Luca Regiardo (Newell’s)

146. Juan Morán (Godoy Cruz)

El elogio de Xabi Alonso a Mastantuono, tras su primera titularidad en el Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular en la victoria del Real Madrid 3-0 al Real Oviedo por la fecha 2 de La Liga y tras el triunfo, el entrenador Xabi Alonso elogió al surgido en River.

"Estuvo muy bien, hizo un buen partido. Será muy importante para nosotros. Aporta mucha energía y además tiene una zurda fantástica. Es nuestro presente y nos va a dar mucho en un futuro, tiene un carácter ganador y va a mejorar con el grupo", expresó el técnico español.

TyC Sports