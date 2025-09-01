Boca sumó su tercera victoria consecutiva tras vencer a Aldosivi

En los últimos encuentros, Boca enderezó su andar en el Torneo Clausura. Tras el 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y el 2-0 frente a Banfield, el conjunto de Miguel Ángel Russo volvió a festejar: esta vez derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, consolidando una racha que lo acomoda en el campeonato local.

Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el Xeneize se impuso en el José María Minella y sumó tres puntos vitales. Hoy se ubica segundo en la tabla anual, solo detrás de River, metiéndose así en zona de Copa Libertadores. Rosario Central, que adeuda 45 minutos frente a Sarmiento por suspensión por lluvia, también pelea arriba. En paralelo, en la Zona A del Clausura, el equipo de Miguel Ángel Russo marcha tercero a dos unidades de Barracas Central, lo que lo coloca en zona de octavos de final.

El análisis es claro: Russo encontró el equipo y lo viene ratificando. Agustín Marchesín se afianzó en el arco, Juan Barinaga mejoró su nivel y es indiscutido en el lateral derecho, mientras Lautaro Blanco ocupa la izquierda. La incógnita está en la zaga central: Di Lollo es fija, imponiéndose sobre Nicolás Figal, pero su acompañante sigue siendo un dilema. En Mar del Plata, Ayrton Costa reemplazó con solvencia al lesionado Marco Pellegrino, quien también venía cumpliendo con solidez.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia consolidaron un tándem confiable. El campeón del mundo aporta distribución y claridad, mientras el ex Atlético Mineiro le da equilibrio y quite. Brian Aguirre se afianza como volante por derecha y Carlos Palacios por izquierda, completando un mediocampo que parece cada vez más estable y competitivo.

En ataque, Russo mantiene la confianza en la dupla conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. El uruguayo y el ex Defensa y Justicia siguen siendo las cartas principales para romper defensas rivales, aportando movilidad y experiencia en el frente ofensivo. Ante Banfield, ambos volvieron al gol, pero en el triunfo de ayer frente a Aldosivi no pudieron convertir.

El 2-0 sobre Aldosivi significó el tercer triunfo consecutivo para Boca, algo que no conseguía desde abril. En aquella oportunidad, con Fernando Gago como técnico, encadenó victorias frente a Barracas Central (1-0), Belgrano en Córdoba (3-1) y Estudiantes en La Bombonera (2-0). Cuatro meses más tarde, el ciclo de Russo logró devolver esa regularidad.

Vale remarcar que el primer paso de esta seguidilla se dio ante Independiente Rivadavia, donde el Xeneize cortó una sequía de 12 partidos sin ganar en los 90 minutos. Ese lapso incluyó el Apertura, donde apenas pudo eliminar a Lanús por penales en los 8vos tras un 0-0. Hoy, con tres victorias en fila, Boca puede respirar un poco más aliviado.

TyC Sports