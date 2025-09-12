Recuperaron en Itatí una moto denunciada por robo hace 9 años

En operativos de prevención montados en distintos horarios y en calles de la localidad de Itatí, la Policía secuestró de manera preventiva varias motos por falta de documentaciones.



Entre ellas, una Honda Wave 110 cc que al verificar sus datos en el sistema de antecedentes se determinó que pesaba sobre la misma un pedido de secuestro del año 2016, por una denuncia de robo radicada ante la Comisaría Sexta Urbana, de la ciudad de Corrientes.



El recupero se dio en el marco de operativos llevados a cabo por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí junto al Grupo Táctico Operacional – G.T.O.- de San Luis del Palmar de la Unidad Regional I.



Las acciones conjuntas consistieron en controlar los vehículos e identificar a personas en distintos sectores de la localidad.

En ese contexto dieron con la motocicleta de dudosa procedencia que fue puesta de manera inmediata a disposición de la Fiscalía en turno para avanzar con las tramitaciones legales.