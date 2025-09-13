River venció a Estudiantes y lidera el Grupo B

River Plate le ganó 2-1 a Estudiantes en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura gracias a los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández. Santiago Núñez marcó el descuento del local.

El equipo de Marcelo Gallardo jugó un gran primer tiempo y, a partir de la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos, cambió a un planteo más conservador para resguardar la ventaja lograda en La Plata y seguir en la cima de la Zona B.

Ahora, el Millonario se enfocará en el cruce de este miércoles desde las 21:30 ante Palmeiras en el estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el Pincha buscará la recuperación este jueves en idéntico horario ante Flamengo en Brasil por la misma instancia del certamen continental.