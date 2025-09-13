¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA PROFESIONAL

River venció a Estudiantes y lidera el Grupo B

El Millonario se impuso como visitante 2 a 1. Desde los 39 minutos del primer tiempo jugó con un jugador menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 22:12

River Plate le ganó 2-1 a Estudiantes en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura gracias a los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández. Santiago Núñez marcó el descuento del local.
El equipo de Marcelo Gallardo jugó un gran primer tiempo y, a partir de la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos, cambió a un planteo más conservador para resguardar la ventaja lograda en La Plata y seguir en la cima de la Zona B.
Ahora, el Millonario se enfocará en el cruce de este miércoles desde las 21:30 ante Palmeiras en el estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el Pincha buscará la recuperación este jueves en idéntico horario ante Flamengo en Brasil por la misma instancia del certamen continental.

