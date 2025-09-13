¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

REVÁLIDA DEL FEDERAL A

Boca Unidos busca terminar en lo más alto de la Zona B

El equipo correntino recibe este domingo a Sportivo Las Parejas. Antonio Medina está entre los convocados en el aurirrojo.

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 22:46
Gentileza Sol de América

Con altas y bajas en su plantel, Boca Unidos cerrará la Reválida con la intención de terminar en lo más alto de la Zona B. En el estadio principal del complejo Leoncio Benítez, recibirá a Sportivo Las Parejas.
El partido correspondiente a la novena fecha dará inicio a las 15 y tendrá el arbitraje del chaqueño Guillermo González.
Boca Unidos (18 puntos) lidera el grupo y buscará mantener ese lugar de privilegio para tener un mejor cruce en la próxima instancia.
El rival por el “uno” de la zona es Sarmiento de Resistencia que tiene 16 unidades y que enfrentará a Mitre de Posadas.
Por su parte, Sportivo Las Parejas (13) llega en el quinto lugar y también necesita el triunfo para asegurar la clasificación sin depender de otros resultados.
Para el encuentro de este domingo, la dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez volverán a contar con Ataliva Schweizer y Diego Sánchez Paredes que ya cumplieron con la fecha de suspensión. 
También fue convocado el delantero Antonio Medina que dejó atrás una molestia muscular que le impidió jugar los últimos tres partidos.
Además, pese a que en Formosa, el pasado fin de semana en la derrota contra Sol de América, se retiró por un golpe, el arquero David Acuña integra la lista disponible para el encuentro de este domingo.
Como contrapartida, habrá tres bajas por acumulación de tarjetas amarillas: Pablo Cuevas, Nahuel Franco y Sebastián Navarro.

La fecha
La novena fecha, última de la Zona B de la Reválida, se puso en marcha este sábado con la victoria de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 3 a 1 sobre Crucero del Norte.
Mientras que este domingo jugarán desde las 15: Sarmiento vs. Mitre, El Linqueño vs. Sol de América y Ben Hur de Rafaela vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay.

