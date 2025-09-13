¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El emotivo mensaje que la China Suárez le dedicó a Mauro Icardi: "Sé de tu esfuerzo y…"

La actriz sorprendió a su pareja con un tierno posteo en redes sociales.
 

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 17:08

El regreso de Mauro Icardi al Galatasaray marcó una fecha especial tanto para él como para la China Suàrez. El delantero volvió a jugar como titular tras la dura lesión que lo alejó de las canchas y convirtió un gol en el minuto 73. La actriz estuvo en la tribuna junto a sus tres hijos y se mostró súper contenta.

La China acompañó al futbolista con una dedicatoria que conmovió a todos en redes sociales: “Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”.

Como si fuera poco, la China Suárez aprovechó para enviarle un piropo a su pareja después de la gran victoria que tuvo: “Y ya que estás, seguí sonriendo así que me derrito”. La declaración se volvió viral en minutos y fue compartida por fanáticos que celebraron el triunfo del Galatasaray.

Fue Facundo Ventura quien detalló en redes sociales que el delantero acumuló tres goles en 140 minutos desde su regreso y que quedó a nueve tantos de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club turco. El presente deportivo del jugador devolvió la ilusión a los hinchas.

EL GRAN PRESENTE DE MAURO ICARDI

La China también compartió una selfie desde la tribuna del Estadio Olímpico de Estambul. Apareció sonriendo con Rufina, Magnolia y Amancio, quienes acompañaron a su madre al partido de Mauro Icardi que terminó con un buen resultado.

Icardi volvió al equipo titular y respondió con un gol. La China Suárez, lejos de mantener el bajo perfil, prefirió gritar su orgullo públicamente. “Te amo y estoy muy orgullosa de vos”, escribió, dejando en claro que su apoyo sigue intacto.

Fuente: Paparazzi.

