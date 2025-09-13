Murió un adolescente de 13 años tras chocar contra una pared en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un adolescente de 13 años tras chocar contra una pared en la localidad correntina de Goya.

La víctima fue identificada como Alexis, quien permanecía internado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II desde el miércoles por la tarde.

El siniestro ocurrió en la intersección de José María Soto y Uruguay, en el barrio La Rotonda, minutos después de las 19. Según fuentes oficiales, el menor perdió el control de la motocicleta que conducía y terminó impactando de lleno contra la pared de una vivienda.

Producto del violento impacto, Alexis sufrió un traumatismo severo en la zona craneal, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico de la capital provincial en estado crítico.

A pesar del esfuerzo de los médicos y de varios días de internación, el adolescente falleció en la madrugada de este sábado.