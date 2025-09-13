Operaron de urgencia a Thiago Medina y Daniela anunció una noticia devastadora

La salud de Thiago Medina permanece en estado reservado; en lo que fue una noche de terror para su familia y en especial para Daniela Celis, finalmente la ex Gran Hermano reveló que el papá de sus hijas pudo salir de la operación.

Empero, su cuadro sigue siendo reservado; las próximas horas serán determinantes y todos esperan una pronta evolución. Mediante su cuenta de Instagram, Pestañela buscó llevar algo de tranquilidad a todos su fans.

“Thiago en ese momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva. Completamente sedado, presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”, expuso Daniela en un comunicado.

A priori, lo más impactante que destacó Celis es la pérdida del bazo de Medina. Para poder salvar su vida y lograrlo mantener estable, fue una decisión médica que se tomó dentro del quirófano y su familia continúa pidiendo cadenas de oración.

THIAGO MEDINA LUCHA POR SU VIDA LUEGO DE ACCIDENTARSE EN MOTO

“Seguimos esperando parte médico actualizando, está delicado y esperando a que evolucione hora tras horas. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado”, reveló Daniela, visiblemente afectada por toda la situación.

No obstante, al cierre de su mensaje, pidió que sus seguidores, fanáticos y aquellos que quieren a Thiago, por favor piensen en él y su recuperación, ya que necesita salir adelante por sus hijas, Aimé y Laia: “Toda luz es bien recibida, gracias”.

Hasta el momento, por lo que expuso Ángel de Brito en su programa, solo se sabe que Medina tuvo un accidente con su moto. La colisión fue impactante y dejó en grave estado de salud al ex participante de Gran Hermano que lucha por su vida.

