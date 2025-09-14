Enorme remontada y triunfo de Argentina en el Mundial

En su presentación en el Mundial de Vóley, en un partidazo, Argentina derrotó este sábado por la noche a Finlandia por 3 a 2, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11, con Pablo Kukartsev como máximo anotador con 20 puntos. El correntino Germán Gómez llegó desde el banco y aportó tres puntos. Este lunes, desde las 23:30, el equipo argentino enfrenta a Corea.

El primer set empezó favorable a Finlandia, pero la Selección se recuperó de la mano de Kukartsev y Gallego para emparejar el desarrollo. No obstante, Finlandia sacó provecho de los errores de saque argentinos y respondió bien en bloqueo para despegarse en el marcador y ganarlo 25-19.

En el segundo capítulo, Finlandia mostró un alto nivel de juego y lastimó con el saque para escaparse 14-9. Más tarde, Argentina contó con más protagonismo de Palonsky, pero algunos errores en recepción y la buena tarea en genera del equipo finlandés hicieron que recuperen la diferencia 21-15 para cerrarlo 25-18.

En el tercer parcial, Argentina tuvo un buen arranque, presionó con su servicio y sumó con Palonsky y Kukartsev para el 13-9. Incluso, Palonsky resultó clave en ataque para que la Selección siga arriba 21-18 y un ataque del punta selló el descuento por 25-22.

En el cuarto capítulo, Finlandia sacó rápidas ventajas por 8-2 de la mano de su bloqueo y defensa. No obstante, Kukartsev se destacó en el ataque argentino para arrimarse 10-12 y un gran período en bloqueo-defensa permitió que la Selección lo revierta 18-17. A su vez, un ace y contra del opuesto hizo que Argentina se despegue 23-20 y lo lleve al tie break 25-22 tras otra buena intervención de Kukartsev.

El quinto empezó parejo y la Selección cambió de lado arriba 8-6 tras un bloqueo de Martínez. Luego, mejoró la diferencia a 11-7 bien en bloqueo y ante un rival más impreciso. Después de más de dos horas 20 de juego, finalmente, por 15-11, Argentina festejó su primera victoria en Filipinas.

Argentina: Sánchez (1), Kukartsev (20), Loser (8), Gallego (7), Vicentín (2), Palonsky (19), Danani (L). Ingresaron: De Cecco (), Gómez (3), Martínez (8), Armoa, Zerba (2), Giraudo.