La Biblioteca Central de la Unne cumple 66 años y lo celebra con varios eventos

La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional del Nordeste invita a toda la comunidad a participar de las actividades culturales, artísticas y formativas que se realizarán desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de septiembre, en la sede del Campus Resistencia (Av. Las Heras 727). La Biblioteca Central abrirá sus puertas de 8 a 20 horas con exposiciones, venta de artesanías, presentaciones y suelta de libros, talleres gratuitos, entre otras propuestas que invitan al encuentro intercultural y al disfrute colectivo.

Durante cinco días, los visitantes podrán recorrer exposiciones y venta de artesanías de pueblos originarios, apreciando la riqueza cultural regional y la historia plasmada en muestras fotográficas, artísticas y libros de la valiosa colección histórica de la Dirección General de Bibliotecas y de la Colección Meloni, perteneciente al Centro Cultural Nordeste. La propuesta se complementa con talleres gratuitos y abiertos como la costura japonesa artesanal, cerámica y cestería, dictados por referentes de la región.

El programa destaca también la presentación de libros de autores locales, suelta de libros y actividades musicales, como el concierto de la Orquesta de Cámara de la Unne, que aportarán diversidad y ritmo al evento. El miércoles 17 se realizará el acto central con la presencia de autoridades universitarias y provinciales, así como la Banda Musical de la Policía del Chaco y la actuación artística de Anahí Fiorella Gómez.

La historia de la Biblioteca Central se remonta a su inauguración el 17 de septiembre de 1959, siendo pionera en la bibliotecología del Nordeste argentino y un pilar en la formación académica de profesionales de la región. Su compromiso con la investigación y el conocimiento se refleja en cada actividad preparada para esta memorable semana, que no solo celebra un aniversario sino reafirma el vínculo entre la Institución, la cultura y la comunidad.

La participación es libre y gratuita, una invitación para reencontrarse con la identidad regional, apoyar la cultura local y disfrutar de un espacio pensado para todos.

Programa

Lunes 15 al viernes 19

10 a 18 h – Exposición “El amor en los libros de la tierra: cosmovisiones indígenas” y venta de artesanías de pueblos originarios

Lunes 15

9 a 12 h – Taller Encuadernac.: «Costura japonesa artesanal». Con la tallerista Prof. Diana Flores (E.F.P. N°7 “Rafael Cattalini”)

Martes 16

10 a 12 h – Taller de Cerámica dictado por la maestra artesana qom Jessica Chara.

17 h Presentación Libros de Gaspar Ángel Rachz organizada por la Librería La Paz.

7:40 a 18:30 – Participación de «Vientos de la Orquesta de Cámara de la UNNE «- Centro Cultural Nordeste.

Miércoles 17

18 h – ACTO CENTRAL

Se brindará importantes anuncios, contando con la asistencia de autoridades de la Universidad, de la Provincia, representantes del IES San Fernando Rey y de invitados especiales. Contará con la participación de la Banda Musical de la Policía del Chaco y la actuación de Anahí Fiorella Gómez. Cerrará con un Break para los asistentes.

Jueves 18

15 a 17 h – Taller de Cerámica dictado por la maestra artesana qom Jessica Chara.

17 a 20 h – Taller Encuadernac.: «Costura japonesa artesanal». Con la tallerista Prof. Diana Flores (E.F.P. N°7 “Rafael Cattalini”)

Viernes 19

10 a 12 h – Taller de Cestería. Con la artesana Silvia Vera (Fundación Rocío Vera).

10 a 11 h – Participación del Dpto. Ciencias de la Información. – Fac. Humanidades (UNNE)

15 a 17 h – Taller de Cestería. Con la artesana Silvia Vera (Fundación Rocío Vera).

