Premier League: se juega el clásico entre Manchester City vs. Manchester United

Manchester City y Manchester United jugarán este domingo desde las 12.30 en el Etihad Stadium, por la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola decepcionaron en su inicio liguero al conseguir solo una victoria en sus primeros tres duelos, misma cantidad que el equipo de Lisandro Martínez consiguió en cuatro partidos, con el aditivo de la eliminación en la EFL Cup ante el Grimsby Town de cuarta división. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Manchester City y Manchester United al duelo por la Premier League

Pep Guardiola afronta el clásico con la necesidad de enderezar el rumbo de sus dirigidos y corregir el flojo arranque, en el que solo pudo vencer al Wolverhampton, colista de la Premier League. Además, viene de tener su peor temporada como entrenador de los Ciudadanos, en la que no ganó ningún título. Para este encuentro deposita sus esperanzas en Erling Haaland, que viene de convertir cinco goles en un partido durante la fecha Fifa con la Selección de Noruega, y en Gianluigi Donnarumma, que probablemente tenga su debut tras su llegada desde el PSG.

Incluso aún más delicada es la situación de los Red Devils, que a pesar de contar con un punto más que sus coterráneos, sufrieron una dolorosa eliminación por la segunda ronda de la EFL Cup a manos del Grimsby Town, un equipo de cuarta categoría que los venció tras una tanda en la que patearon 13 penales cada uno. Sin competencias europeas en el horizonte y con la continuidad de su entrenador en duda, el United deberá ganar para eliminar fantasmas y poder levantar el nivel.

La probable formación de Manchester City vs. Manchester United, por la Premier League

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku. DT: Pep Guardiola.

El posible once de Manchester United vs. Manchester City, por la Premier League

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad. DT: Ruben Amorim.

Manchester City vs. Manchester United, por la Premier League: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 12.30

TV: ESPN

Árbitro: Anthony Taylor

VAR: John Brooks

Estadio: Etihad Stadium

