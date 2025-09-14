El Estado cumple de forma parcial con el cupo laboral para personas con discapacidad

En el último informe que presentó el jefe de Gabinete al Congreso, el Gobierno informó que solo el 1,37% de los empleados públicos, 4467 personas, tiene certificado único de discapacidad (CUD). Por la Ley 22.431, sancionada en 1981, ese cupo debería ser de 4% en los organismos y dependencias de la administración nacional.

Según el detalle que brindó Guillermo Francos, el piso mínimo de empleados con discapacidad se cumple o supera solamente en 14 de las 138 reparticiones informadas. Ningún ministerio figura en ese listado.

TN se contactó con el Ministerio de Capital Humano, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación. En ninguna de esas carteras dieron detalles sobre los motivos del incumplimiento del cupo de empleados con discapacidad o eventuales políticas para subsanarlo.

Para Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, la situación es todavía peor a lo informado por Francos. “Según nuestros relevamientos, la inclusión laboral de las personas con CUD es de 0,9% del total de personal del Estado, pese a que la Ley exige un piso de 4%. Nosotros hemos reclamado a todos los Gobiernos por su cumplimiento y ninguno cumplió”, sostuvo.

Y denunció: “Hemos identificado 401 cesanteados que tienen CUD y no estaban en planta permanente. Son casos que están judicializados y hemos presentado las cautelares, pero hasta el momento la mayoría se mantienen sin resolución en la Justicia”.

Dónde se cumple con la inclusión laboral de personas con discapacidad

De acuerdo con el informe de Jefatura de Gabinete, el cupo de inclusión laboral de personas con discapacidad se cumple solamente en un puñado de organismos. Ellos son:

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 9,48% del total.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): 8,84%.

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos: 6,9%.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone: 6,59%.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat): 4,79%.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen): 4,75%.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN): 4,67%.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE): 4,65%.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE): 4,57%.

El Fondo Nacional de las Artes (FNA): 4,23%.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI): 4,11%.

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF): 4,04%.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA): 4,03%.

El Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): 4%.

Un problema federal

Los problemas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo se encuentran en la administración pública nacional, sino también en provincias y municipios.

“En ATE también estamos exigiendo que el cupo se respete en los estados provinciales y municipales, pero nos encontramos con los mismos escollos. Si bien no ha habido cesantías, tampoco se ha logrado que cumplan. En algunas jurisdicciones no existe legislación o varía el cupo con respecto a la ley nacional”, afirmó Aguiar.

Por su parte, Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Caba, señaló: “El cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad no se ha alcanzado de manera generalizada en Argentina, ya que la mayoría de las jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial, no logran alcanzar el 4% de contratación establecido por la ley. Si bien existen avances y esfuerzos por parte del Estado para cumplir con esta normativa, la realidad muestra un déficit importante en la inclusión laboral de personas con discapacidad”.

En esa línea, explicó que a pesar de la obligación estatal de asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar, la legislación existente carece de mecanismos, tanto de promoción o incentivos como de fiscalización del cumplimiento efectivo de estas políticas de inclusión.

“Esta situación genera que quede en la voluntad de los funcionarios de las áreas (en el Estado), o en los directivos de las empresas (en el ámbito privado), el cumplir o no con esta legislación”, completó.

El trabajo, un derecho

La discapacidad puede aparecer en el nacimiento o en cualquier momento de la vida. A grandes rasgos, la discapacidad puede tener origen en un problema mental, motor, visual, visceral o auditivo.

Según Garbini, entre las personas que tienen CUD, las mujeres y las personas con discapacidad intelectual y psicosocial son las que enfrentan las mayores dificultades en el acceso al empleo.

Las políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad incluyen la concientización y la adaptación de edificios y procesos de producción, entre otras cuestiones.

“Barreras como los prejuicios, la discriminación, la falta de oportunidades laborales adecuadas, el desconocimiento empresarial sobre cómo incluir a las personas con discapacidad y la precariedad laboral también son factores cruciales que dificultan la inserción laboral para todos los grupos con CUD”, detalló Garbini.

La especialista recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho al trabajo, y dice que los Estados deben salvaguardar y promover el ejercicio de ese derecho en este grupo poblacional.

“El desafío, entonces, consiste en dar respuestas adecuadas a los requerimientos que surjan con el incremento de ingresantes con algún tipo de discapacidad. Es decir, generar un sistema de apoyos para que puedan ingresar, permanecer y desarrollar adecuadamente su carrera laboral”, cerró.

