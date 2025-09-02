Dibu Martínez llegó al país para sumarse a la Selección

Emiliano “Dibu” Martínez llegó este martes al país junto Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli para afrontar la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Tras su frustrado pase al Manchester United, se esperaba que Dibu diera un panorama sobre su futuro deportivo; sin embargo, salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por un sector privado, sin hacer declaraciones.

El arquero realizará esta tarde su primer entrenamiento con el plantel de la Albiceleste a partir de las 17:00, con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto en el Monumental.

Se definió el futuro del “Dibu” Martínez tras el cierre del mercado de pases en Europa

El arquero argentino había estado en el radar del conjunto de Manchester y su ausencia en la última convocatoria de su equipo hacían pensar en una salida inminente, pero finalmente el traspaso no ocurrió.

A pesar de los fuertes rumores y de su aparente despedida entre lágrimas en el último partido en Villa Park, el Dibu no encontró destino y seguirá en el club de Birmingham, donde ya suma seis temporadas.

La agenda de la Selección argentina

Martes 2 de septiembre

17.00 Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a la prensa)

Miércoles 3 de septiembre

Conferencia Scaloni en horas del mediodía (horario a confirmar)

17.00 Entrenamiento (cerrado)

Jueves 4 de septiembre

20.30 ARG vs. VEN en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate.

Viernes 5 de septiembre

11.00 Entrenamiento (cerrado)

Fuente: TN.

