"Lo perdí todo", dijo Colapinto tras ser chocado por Albon

Un choque por parte de Alex Albon, piloto de Williams, arruinó la carrera de Franco Colapinto (Alpine) en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Al tailandés le dieron 10 segundos de penalización y el argentino finalizó 19°: "Perdí todo".

Luego de parar en boxes, en la vuelta 17, el pilarense salió a pista por delante del tailandés, quien venía último. Su ex compañero en la escudería británica durante la temporada pasada lo tocó desde atrás y lo desestabilizó, lo que lo complicó para el resto de la competencia en el circuito callejero de Bakú.

Colapinto hizo un trompo y dio contra el muro de costado. Aunque su auto no sufrió daños significativos, demoró en posicionarse para retomar la carrera. Llegó a estar 13°, pero quedó último por amplio margen: superó a Pierre Gasly -por momentos- y estuvo 18°, pero terminó cediendo en el último giro. Los Alpine, nuevamente en el fondo.

"Perdí todo. Salí de boxes con la goma todo bloqueada del trompo, con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo", resumió el piloto argentino cuando le preguntaron por el choque con su excompañero .

A su vez, afirmó que lo hizo "lo mejor que" pudo y destacó su buena largada, aunque luego sufrió. "Después, en ritmo no tenemos el auto. Es bastante simple: gastamos mucho las gomas, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar. Una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima. Con lo de Alex perdí 12 segundos, con el trompo, el golpe a la pared, el alerón roto... Una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo que puedo hacer. Espero que mejoremos", sentenció.

Vale mencionar que Colapinto también sufrió por una colisión durante la tanda clasificatoria. Cuando intentaba mejorar su tiempo para avanzar a la Q2, perdió el control de la parte trasera del Alpine en la curva 4 y golpeó con fuerza contra las defensas. El incidente, que generó la tercera bandera roja de la clasificación, se produjo segundos después de que Gasly también siguiera de largo en la misma zona. Sin embargo, el francés logró tomar la vía de escape y evitar el contacto con el muro.

Albon, por su parte, había quedado fuera de la Q1 en la clasificación a pocos minutos de haber empezado la tanda tras golpear la goma izquierda de su Williams contra la contención de la curva 1 del trazado callejero de Bakú. Una vez que se bajó de su auto luego de quedar en el último lugar de la grilla de partida, el tailandés remarcó que fue su error y mencionó que tenía la expectativa de llegar a la Q3.

