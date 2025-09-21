Dos personas fueron rescatadas entre las llamas que consumían un domicilio

La Policía de Corrientes informó que este domingo rescató a dos personas que estaban atrapadas entre las llamas que consumían un domicilio en la capital correntina.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando personal de la Bomberos Voluntarios fueron alertados de un evento ígneo sobre calle Tehuelches al 3.300.

En el lugar, los agentes fueron informados que dos personas se encontraban atrapadas en el interior del domicilio. Tras tomar los recaudos necesarios se produjo la intervención, sacando a una de las personas en estado de inconsciencia.

Tras continuar las labores para contener el fuego, se pudo rescatar a la segunda persona que estaba en mejor estado de salud.

Se identificaron a dos hombres mayores de edad que fueron trasladados a un centro de salud, para recibir las atenciones pertinentes.

Por otro lado, el fuego fue controlado. Es por tal motivo que se destaca la rápida acción de los agentes no solo para sofocar las llamas, sino en rescatar a las personas involucradas y así evitar una tragedia.